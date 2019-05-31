В Роструде напомнили, что в жару рабочий день можно сократить

В Роструде рассказали, что в жаркую погоду возможно сокращение рабочего дня. В зависимости от температуры воздуха в помещении работник может уйти домой раньше на час, а в некоторых случаях и на четыре часа.

В ведомстве напомнили, что если температура в помещении достигла отметки в 28,5 градусов, то сотрудник может сократить свой рабочий день на час. Если столбик термометра поднялся до 29 градусов, то с работы можно уйти на два часа раньше, а если воздух в помещении прогрелся до 30,5 градусов, то с чистой совестью можно начать собираться домой за четыре часа до конца рабочего дня. В случае, если работа связана с физическими нагрузками, то рабочий день сокращается, начиная с 26,5 градусов, передаёт РИА Новости.