В Будапеште на реке Дунай перевернулся катер с туристами, есть погибшие

В Будапеште на реке Дунай вечером в среду, 29 мая, перевернулся прогулочный катер с туристами. На данный момент известно о семи погибших в результате происшествия. 19 человек сейчас числятся пропавшими без вести.

В полиции столицы Венгрии заявили, что на катере находились туристы из Южной Кореи - 33 человека. Всего на борту судна находились 35 человек, в том числе два члена экипажа.

Европейские СМИ сообщают, что катер с туристами перевернулся из-за того, что в него врезалась другая лодка. Все пассажиры упали в воду. Несколько человек спаслись. Семь человек были госпитализированы. В спасательной операции принимали участие профессиональные дайверы и военные. Проведение операции осложнялось сильным дождем. Под утро ушедший под воду катер нашли в нескольких сотнях метров от места столкновения. Судно пришвартовано у здания парламента.

Власти Южной Кореи о происшествии информированы.