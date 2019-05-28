Смерть помощника прокурора, устраивавшего вечеринки для любителей пожестче, оказалась вовсе не несчастным случаем

Когда на съемной квартире было найдено тело 23-летноего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова, мало кто из представителей правоохранительных органов сомневался – речь идет о несчастном случае, или убийстве по неосторожности.

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Как мы уже писали, парня обнаружили рядом с игрушками из секс-шопа, с наручниками на руках и кляпом из галстука во рту и сразу же решили, что молодой человек просто «доигрался». Тем более, что подробности о нетрадиционной ориентации сотрудника прокуратуры и бдсм-вечеринках убеждали всех - Дмитрий погиб от рук своего не расчитавшего силы партнёра. Но это оказалось не так.

Он погиб от рук двух убийц, выбиравших в жертвы гомосексуалистов. Схема: двое молодых человек из Перми - Андрей Глухих и Максим Лунегов специально выбирали мужчин нетрадиционной ориентации и знакомились с ними через интернет-приложение. Они предложили помощнику прокурора устроить вечеринку втроём. Максим Лунегов душил, Андрей Глухих нанес удар в живот. Когда Некрасов скончался, ему связали руки, и засунули галстук в рот. Так и родилась версия о трагической БДСМ-сессии.

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