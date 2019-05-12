Жесткие мужские игры сотрудников закончились смертью, или как умер помощник прокурора

Вчера в съемной квартире было найдено тело 23-летноего помощника прокурора Дмитрия Некрасова. Сведения о происшествии были очень противоречивыми и многие даже предполагали, что смерть парня напрямую связана с его работой.

Как оказалось, доля истины в этом все же есть, правда речь не идет о профессиональной деятельности, а лишь о том, что он спал со своим коллегой. Жесткие мужские игры довели сотрудников прокуратуры до беды - БДСМ-секс двух коллег закончился смертью. Когда было обнаружено тело, рядом с Дмитрием лежали резиновые изделия из магазина для взрослых, а ушибы, ссадины и кровоподтеки - это не результат зверского избиения, а элемент любовной игры. Галстук, который был во рту погибшего, видимо, тоже, пишет telegram-канал "112".

Как выяснило следствие, один из партнеров не рассчитал усилий и задушил другого, после чего скрылся. Сейчас виновный задержан, но самое интересное, что за причинение смерти по неосторожности, ему грозит лишь условный срок.