Владимир Зеленский вернул опальному Михаилу Саакашвили гражданство Украины

Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвилли украинское гражданство. Президент Незалежной пописал соответствующий указ.

Михаил Саакашвили обращался с просьбой к Владимиру Зеленскому вернуть ему гражданство страны. Политик заявлял, что его лишили гражданства в нарушение конституции страны и международного права, по которому «нельзя оставлять человека вообще без гражданства». Он также заявлял, что соскучился "по друзьям и близким" и считает Украину вторым домом.

Бывшего главу Одесской области и экс-президента Грузии лишили гражданства Украины в 2017 году, когда он находился в Польше, пишут РИА Новости

«Зеленский только что вернул Саакашвили гражданство Украины. Хочу, чтобы Миша стал премьером!», - написала в telegram-канале Божена Рынска. «Ну, молодец. Теперь на Украине будет еще веселее», - комментируют новость пользователи в Сети.