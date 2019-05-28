Вторник назван самым тёплым днём с начала года в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что вторник, 28 мая, стал самым тёплым днём в Москве с начала года. Специалист отметила, что на данный момент в столице зафиксирована температура воздуха более 27 градусов тепла и она ещё будет расти.

"В 14.00 температура воздуха была 27,1 градуса, и это, действительно, самый теплый день с начала года", - передаёт слова эксперта РИА Новости.

Татьяна Позднякова добавила, что рекордным показателем остаётся температура 33,2 градуса тепла в Москве 28 мая 2007 года. Однако, по её словам, самым тёплым днём можно назвать ещё среду, 22 мая, когда воздух прогрелся до 26,4 градусов.

Напомним, что жаркая погода в Москве и Московской области сохранится до конца недели. Максимальная температура составит 32 градуса тепла.