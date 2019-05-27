Нужны ли Ямалу прямые выборы губернатора?

Несколько дней назад депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от партии «Справедливая Россия» Валерий Степанченко попытался внести в повестку дня два законопроекта о возвращении прямых выборов главы региона и мэров.

Но при обсуждении этой инициативы на совете законодателей округа представители от партии «Единая Россия» общим решением сняли вопрос о возращении прямых выборов на Ямале с повестки. Комментируя это решение, вице-спикер заксобрания автономного округа единоросс Виктор Казарин заявил, что не следует серьезноотноситься к этим популистским инициативам оппозиционера, так как система назначения губернатора и глав муниципалитетов хорошо себя зарекомендовала.

- Во-первых, такая система учитывает все особенности региона. Во-вторых, сокращаются затраты бюджета на проведение выборов, а в-третьих – в случае если назначенный глава муниципалитета не справляется с возложенными на него обязанностями, есть возможность оперативно назначить другого, более способного управленца. Более того, при такой схеме усиливается роль депутатского корпуса в принятии решений, – пояснил Виктор Казарин.

Напомним, что в 10 субъектах РФ их главы избираются депутатами из числа трех кандидатур, внесенных в региональный парламент президентом РФ: в республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Крым, а также в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.

Но практически во всех этих регионах, как и в приведённом выше примере, перманентные разговоры о возвращении прямых выборов не утихают ни на минуту.

- Вспомните, как вообще возвращали прямые выборы – вернули же всем, про Кавказ и нефтеносные регионы сначала не было оговорки, и когда её ввели, то ожидаемо, в этих регионах этот особый статус электорату не понравился. Особенно на Кавказе, где всегда были непростые межклановые отношения и просто нет такого кандидата, который бы устраивал всех. Москва оставила у себя рычаг влияния, - поясняет руководитель Центра Электоральных Практик Сергей Поляков. - Готовы ли эти регионы к большей самостоятельности? Я считаю, что да, тем более что, в сегодняшних реалиях, особенно на Кавказе, в нужном для Кремля результате не будет проблем.

Естественно, если брать идеальную ситуацию, то более демократичного способа, чем прямое волеизъявление, человечество ещё не придумало. Но в том то и дело, что окружающий нас мир не идеален. Например, США, как «оплот демократии и борец за мир во всём мире» принуждает страны третьего мира именно к такой модели – прямые общие выборы, но в самой Америке за президента голосуют выборщики, и более кривой, архаичной, критикуемой и сотрясаемой скандалами системы выборов в мире нет нигде.

- Я считаю, что для таких территории, как арктический нефтегазовый НАО, Ямал, а также для сложных северокавказских республик вопрос формирования органов местного самоуправления закрыт. Только жёсткая вертикаль, эффективное госуправление. Это стратегические территории России и нельзя допустить, чтобы ситуацию там раскачивали внешние силы и политические ангажированные скандалисты, - уверен директор центра политического анализа Павел Данилин. - Мало того, я считаю, что для сохранения целостности федерации,выборы глав субъектов не нужны в принципе.

Но вернёмся на Ямал. Там губернатор Дмитрий Артюхов проводит административную реформу по слиянию сельских управ и районных администраций. Главная цель реформы - повышение управляемости регионом. Плюс экономический эффект от уменьшения числа чиновников. А вслед за объединением последует и отмена выборов глав районов.

Так что есть смысл присмотреться к результатам проводимой Артюховым реформы, а не лить слёзы по инициативам оппозиции.

- Как у избирателя, у меня тоже, конечно, большое желание, чтобы вернули прямые выборы, потому что тогда люди чувствуют, что они напрямую влияют на политику. А система выборщиков или выборы на уровне парламента – к людям не имеет прямого отношения. Но как специалист, я понимаю, что пока далеко не все готовы вдумываться, кого они выбирают, - говорит политтехнолог Алена Август. – В публичной политике, увы, иногда побеждают не самые умные, а самые красивые. Простому избирателю сложно разобраться, где раскрученность, а где профессионализм. При этом избиратели искренне хотят выбрать грамотных и эффективных, но ведутся на популизм, когда кандидаты только пиарятся на проблемах, адресуя их решение власти. Поэтому вводить систему прямых выборов возможно только при повышении политической культуры. У нас сейчас многие люди даже путают, что такое законодательная, а что такое исполнительная власть. И за один день это не привить, это коммуникационная программа на годы вперёд. Это просвещение, это взаимодействие власти с населением, чтобы люди понимали, что и зачем делает власть.

Николай ПАРАТУНИН