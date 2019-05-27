На всей территории России отменили внутрисетевой роуминг

Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России будет отменён внутрисетевой роуминг. Премьер-министр страны подчеркнул, что новый закон вступит в силу с начала лета.

Также на уровне законодательства закрепили бесплатные входящие звонки по всей России, передаёт RT. Глава правительства подчеркнул, что фактически уже все операторы сотовой связи начали использовать новые стандарты. По словам Медведева, нововведение сделает поездки по стране гораздо удобнее.

«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», - сказал Медведев.