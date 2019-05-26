Синоптики: в Москву на следующей придет аномальная жара

Синоптики сообщили, что на следующей неделе в Москве ожидается аномальная жара. Согласно последней информации метеорологов, столбики термометров в ближайшие дни поднимутся до 32 градусов Цельсия.

В понедельник в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров будут показывать плюс 23 градуса. Во вторник температура начнет расти и днем достигнет 27 градусов.

Предполагается, что аномальная жара придет в столицу в среду, 29 мая. Погода в этот день будет ясной, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, сообщают в Гидрометцентре России. Воздух прогреется до 32 градусов.

В пятницу температура опустится на 2-3 градуса. Не исключены осадки.