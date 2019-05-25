На борту самолета Boeing, вернувшегося в аэропорт Сургута, находились 130 пассажиров

На борту самолета Boeing, вернувшегося в субботу, 25 мая, в аэропорт Сургута, находились 130 пассажиров и шесть членов экипажа. Уральское следственное управление на транспорте выяснило, что самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Сургут - Худжанд (Таджикистан) вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика стабилизатора.

В 18:50 по местному времени самолет вылетел из Сургута. Но из-за сработавшего датчика стабилизатора командир воздушного судна принял решение о возвращении. Самолет кружил над городом, вырабатывая топливо, и через два часа 50 минут произошла успешная посадка. Никто не пострадал.

В Таджикистан пассажиров доставит резервный борт авиакомпании. В Сургуте у компании есть свой технический центр. Лайнер был осмотрен. Проводится расследование происшествия. Следователи опрашивают пилотов, бортпроводников, пассажиров, диспетчеров и техников аэропорта.