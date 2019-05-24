Женщина, у которой диагностировано редкое заболевание, перенесла 30 ампутаций за шесть лет

Жительница британского города Бристоль Сара Кокс, которой медики дигностировали редкое заболевание, перенесла 30 ампутаций за шесть лет. Когда Саре было 17 лет, у нее обнаружили болезнь Рейно.

Это заболевание нарушает кровообращение в руках и ногах. На холоде руки девушки синели и немели. Еще вскоре врачи диагностировали ей склеродермию и волчанку — аутоиммунные заболевания, - написало британское издание Daily Mirror.

Девушку предупредили, что с такими диагнозами ей скорее всего будет невозможно работать и родить детей. Вопреки прогнозу врачей, Сара поступила в университет, отлично училась и защитила диплом. Она устроилась на работу с службу спасения и вышла замуж. Супруги все обдумали, прежде чем решиться на рождение ребенка. К счастью, мальчик родился здоровым и ему сейчас 10 лет.

Но 2011 году из-за болезни женщина была вынуждена уволиться с работы. В 2013 году ей впервые ампутировали фалангу пальца. За последние шесть лет ей пришлось перенести операции по удалению ногтей на руках и фаланг пальцев на руках и ногах, - сообщает Лента.ру.

Еще через год у Сары выявили интерстициальное заболевание легких. Из-за сложностей с дыханием при ходьбе ей пришлось передвигаться на инвалидной коляске. Самое страшное сейчас для женщины умереть и оставить ребенка без матери.