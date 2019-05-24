Зритель привык видеть актера Игоря Ботвина на сцене и в кино. Его образ красавца-сердцееда уж очень полюбился зрителям. В реальной жизни Игорь совсем другой: глубокий человек со своей философией, понимающий, неторопливый. Актер не стесняется вещи называть своими словами. Он не лукавит. Он просто живет сегодняшним днем. Мы продолжаем «Петербургские беседы» с актером Игорем Ботвиным специально для «Аргументы Недели».

- Игорь, что для тебя такое слово, как любовь?

- Природа возникновения любви – понятие трудно объяснимое. Как можно пощупать любовь? Я читал много книг на эту тему, пытался вывести определение этому слову. Разложить на общепринятые составляющие значения этого слова можно: симпатия, страсть, одержимость, романтика, пустота. Что мы знаем о любви? Привязанность, желание видеть и чувствовать человека, продолжение в детях. На этот вопрос с любой позиции сложно четко ответить. Да, с позиции философии, религии, психологии. Когда был совсем молод, то мне казалось, что любовь – страсть. Сейчас думаю, что это нечто глубокое и очень серьезное.

- Ты сыскал славу красавца-сердцееда. И в реальной жизни такой?

- Для меня сейчас важны гармоничные отношения. Было время, когда я мог с друзьями сорваться «на моря», чтобы вина попить, погулять, с девчонками потусить. А что ты удивляешься? Говорю, как есть. Потом стал читать умные книги. И понял, например, о значении «инь» и «ян». Тогда стал лучше понимать женщин. Инь – женское начало, темная сторона, интуиция, мягкость, мудрость. И эти качества относятся не только к женщинам, но и к мужчинам. Нужно их развивать в каждом человеке. Инь – всегда покой. Женщина, например, должна быть спокойной. Женщина должна быть женственной. Этому нельзя научиться. Это должно быть внутри у нее. И когда сталкиваются «инь» и «ян», то наступает гармония. Наступает баланс. И тогда люди могут понимать друг друга без слов. Только взглядами. Помню, что мне приснился один сон: я был словно на другой планете и общался с людьми, которые отличны от нас. И мы общались только взглядами, но прекрасно понимали друг друга. Это и есть высшее проявление человеческих взаимоотношений.









- Игорь, в тебе сочетаются разные вещи, которые диаметрально противоположны: вера Богу, вера в карму, вера в иных существ. Как такое возможно?

- Мне все интересно. С религией у меня несколько сложные отношения. После одного случая: стал я захаживать в один монастырь, интересно было посмотреть, послушать, побыть в тишине. Ходил не один раз. Монастырь оказался мужской. Перестал ходить тогда, когда некто из служителей стал трогать меня за я….а. Да! А ты думала, что гомосексуализм не процветает в мужских монастырях? Еще как! Это вполне серьезно. Да, я верю, что есть жизнь после смерти. Вернее, смерти нет, а есть переход в иное состояние. Это долгий и сложный вопрос.









- У тебя определенная философия. Как ты вписываешься в реальную жизнь?

- Я же не оторван от реальности. Наблюдаю, делаю выводы, но вписываюсь в эту жизнь. Иногда меня удивляет, возмущает действительность. Знаешь почему Андрей Малахов ушел с Первого? Ему Константин Эрнст предложил в программе прорекламировать одну мазь. Малахов отказался. Видимо, понял, что продукт г….. Так сразу же оказался «предателем». Эрнст сказал, что надо рекламировать. Надо же своих работников «кормить». А что происходит с БДТ! Какой театр был! Он сейчас совсем разваливается. В прямом смысле слова. Выделяются деньги, но куда они уходят? Постоянно просит руководство деньги на нужды. Их дают! А театр на «ладан дышит»: помещение недавно затопило, когда в реке вода поднялась, скоро штукатурка сыпаться будет. А деньги выделяются огромные! Что я могу с этим поделать? Да ничего! А выборы! Я не хожу ни на какие выборы! Зачем? То, что будут «липовые» результаты – факт!









- Тогда расскажи, пожалуйста, в какой роли мы тебя скоро увидим?

- Думаю, что в роли Григория Орлова. Круто будет!

- Игорь, людям нужно помогать? Часто помощь принимают за слабость….

- Нужно. Если можешь помочь - помоги!

-Благодарю за беседу.