В Московской области утром в четверг, 23 мая, взрыв произошел на территории оборонного завода "Рубин" в Балашихе. После взрыва начался пожар. О пострадавших пока не сообщается.

Об инцидента сообщается на сайте "КП". Информаторы говорят, что сейчас площадь пожара составила примерно 100 квадратных метров. Предположительно, солнце могло нагреть магниевую стружку, которая хранилась в контейнере около цеха, и из-за высокой температуры та взорвалась.

В распоряжении издания появилась видеозапись происходящего. Судя по видео, до приезда пожарных расчетов сотрудники завода пытались сбить пламя самостоятельно. К настоящему моменту горение не ликвидировано, огонь не удалось взять под контроль.