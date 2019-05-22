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Глава Пскова Цецерский пошел на повышение

22 мая 2019, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Пскова Цецерский пошел на повышение

Глава Пскова Иван Цецерский избран председателем правления Национальной Ассоциации развития местного самоуправления. Это решение было принято в ходе учредительного собрания организации. Новая структура призвана координировать усилия общественных организаций, объединяющих российские муниципалитеты и специализирующихся на экспертизе в сфере местного самоуправления. Для него это существенное повышение.

Иван Цецерский имеет большой опыт работы в сфере местного самоуправления, а в феврале 2019 года он был избран президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России. Эта общественная организация объединяет 27 городов с населением около 6 миллионов человек. Опыт работы Ивана Цецерского в сфере местного самоуправления составляет более 20 лет: в 1998 году он, на тот момент начальник гарнизонного Дома офицеров, впервые был избран депутатом Псковской городской Думы. С тех пор Иван Цецерский избирался в гордуму по одномандатному округу еще четыре раза.

Стоит особо отметить, что он сыграл большую роль в разработке и принятии новой редакции Устава Пскова, согласно которой в муниципалитете вводилась «двуглавая» модель управления, подразумевающая разделение представительских и хозяйственных функций между главой Пскова и главой администрации города. После вступления новой модели в силу Иван Цецерский в 2009 году был избран депутатами гордумы главой Пскова. На этот пост он избирался еще дважды: в 2012 и 2017 годах. Таким образом, должность главы муниципального образования он занимал больше десяти лет.

Параллельно с работой непосредственно в муниципалитете, Иван Цецерский также занимался проблемами муниципального самоуправления в составе различных общественных организаций и объединений: как на региональном, так и на федеральном уровне. В 2010 году он был избран председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», в 2011 году - председателем регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления. Кроме того, с 2011 года он входит в состав Совета по развитию местного самоуправления при Президенте Российской Федерации.

Напомним, на прошлой неделе была создана «Национальная ассоциация развития местного самоуправления», в которую вошли представители Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО), Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС), Ассоциации городов Поволжья, Союза городов Центра и Северо-Запада России, «Международной Ассамблеи столиц и крупных городов» (МАГ), Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция», Союза российских городов и Ассоциации закрытых территориально-административных образований атомной промышленности.

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