Названы две основные версии инцидента на Солнцевской линии в метро. Люди про

В Москве специалисты в течение недели должны выяснить точную причину инцидентов, которые произошли во вторник, 21 мая, на Солнцевской линии и Большой кольцевой линиях метрополитена. Предварительно в метро называют две основные версии ЧП: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда.

Застрявшая в московском метро пассажирка рассказала подробности ЧП

Представитель экстренных служб столицы в день происшествия называл причиной инцидента техническую неисправность одного из подвижных составов.

В метро в вагонах находились несколько сотен человек. Вчера вечером на Солнцевской и Большой кольцевой линиях столичной подземки от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" не было движения поездов. Станции "Савёловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" БКЛ были закрыты для входа. Всех пассажиров эвакуировали. Для перевозки людей были выведены дополнительные маршруты автобусов "КМ" от станции "Раcсказовка" до "Савеловской".