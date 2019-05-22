Названы две основные версии инцидента на Солнцевской линии в метро. Люди про
22 мая 2019, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве специалисты в течение недели должны выяснить точную причину инцидентов, которые произошли во вторник, 21 мая, на Солнцевской линии и Большой кольцевой линиях метрополитена. Предварительно в метро называют две основные версии ЧП: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда.
Представитель экстренных служб столицы в день происшествия называл причиной инцидента техническую неисправность одного из подвижных составов.
В метро в вагонах находились несколько сотен человек. Вчера вечером на Солнцевской и Большой кольцевой линиях столичной подземки от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" не было движения поездов. Станции "Савёловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" БКЛ были закрыты для входа. Всех пассажиров эвакуировали. Для перевозки людей были выведены дополнительные маршруты автобусов "КМ" от станции "Раcсказовка" до "Савеловской".