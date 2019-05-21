Специалисты назвали предварительную причину ЧП в московском метро

Вечером во вторник, 21 мая, стала известна предварительная причина остановки сразу трех поездов на перегоне "Шелепиха" – "Хорошевская" на Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Представитель экстренных служб столицы отметил, что причиной инцидента, согласно предварительным данным, стала техническая неисправность одного из подвижных составов, передает РИА "Новости" . Известно, что пассажиров остановившихся поездов вывозят из тоннеля на исправном составе.

Ранее сообщалось, что на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" не ходят поезда. В общей сложности в тоннеле застряли 1,2 тысячи пассажиров.