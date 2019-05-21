Чиновники считают Крым по-прежнему уязвимым для террористов

Полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир УСТИНОВ обратил внимание на неудовлетворительное состояние курортов и мест отдыха в Крыму с точки зрения антитеррористической и пожарной безопасности, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом он заявил на заседании в ходе совещания об обеспечении безопасности предстоящего курортного сезона, которое проводит секретарь Совета безопасности РФ Николай ПАТРУШЕВ.

«В преддверии нового курортного сезона необходимо принять дополнительные меры по безопасности его прохождения. Сохраняется неудовлетворительное состояние антитеррористической защищенности и пожарной безопасности санаторно-курортного комплекса и мест массового пребывания людей в Крыму» – цитирует УСТИНОВА ТАСС.

По его словам, в результате проверок выяснилось, что нарушения есть в большинстве организаций. Более чем в 70% учреждений документация не соответствует требованиям законодательства в сфере антитеррористической защищенности. Также во многих организациях нет металлодетектеров, ограждений, систем, видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией. Среди причин, по которым не устраняются нарушения, УСТИНОВ назвал формальных подход руководителей, дефицит финансирования и недостаток квалифицированных специалистов.