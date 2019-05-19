Журналисты посчитали, что можно сделать для России на 12 миллиардов, обнаруженных при обыске у полковника ФСБ
19 мая 2019, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]
Рекорд полковника Захарченко побит. Силовики показали 12 миллиардов, обнаруженных при обыске у полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Многие уверены, что это не все деньги "взяточников в погонах".
Скорее всего основные активы задержанного могут храниться на банковских счетах, либо вложены в различные бизнес-проекты и недвижимость. Деньги должны работать, а не лежать под подушкой и обесцениваться, в значит сумма украденного может быть значительно больше.
Но и этого вполне хватит на реализацию любого национального проекта, например в области экологии. Telegram-канал "Кремлевский безбашенник" подсчитал, что можно было сделать для России на эти деньги.
Предлагаем на выбор кейсы из национального проекта «Экология»:
• Закрыть потребности в лесопожарной технике для регионов России — 1,5 раза.
• Очистить земли возле озера Байкал, которые подверглись высокому и экстремально высокому загрязнению, — 2 раза.
• Ликвидировать 10% всех свалок и прочих объектов накопленного экологического ущерба.
• Перепрофилировать три завода по ликвидации химического оружия на переработку отходов I-II классов опасности.
• 40 раз создать запас семян, необходимых для восстановления вырубленных и погибших лесов.
• 6 раз достать из Волги затонувшие там 83 судна.
• 5 раз исполнить план по снижению загрязняющих выбросов в Нижнем Тагиле.
• 100 раз ввести в эксплуатацию систему работы с обращениями граждан «Наша природа».
• Два раза исполнить весь федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».
Неплохо, да? Вот только вряд ли они туда пойдут.