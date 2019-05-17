И страшна, и неказиста месть супруги футболиста, или как причудливо сплелись в клубок интриг спортсмены, чиновники и адвокаты

Мундиаль отгремел год назад, однако, инфополе по-прежнему продолжает жить футболом. Хоть и извращённо. Виртуозы кутежа, легенды Монте-Карло и «Кофемании», зенитовец Саша Кокорин и игрок «Краснодара» Паша Мамаев выступили по формуле «по мячу можешь ты не бить, но стулом врезать ты обязан» и до сих пор герои новостей. Впрочем, развод (во всех смыслах этого слова) Дениса Глушакова из «Спартака» переплюнул всех – в его истории и чиновники, и хитрый адвокат, и жена, выставляющая себя жертвой мужа-изменника, и непосредственно сам футболист, которого многие фанаты красно-белых обвиняют ещё и в измене бывшему главному тренеру команды, Массимо Каррере.

Развод Глушаковых по числу интриг и подводных камней достоин внимания сценаристов «Игры престолов». Начало истории прозаичное – жена Дарья застукала мужа с его «подругой детства» в бане, расстроилась адюльтеру и подала на развод. Если бы не зарплата мужа 2,6 млн евро в год, то дело бы закончилось как у тысяч других россиян, скучно и нудно. Но за такие алименты (у экс-супругов двое детей) развернулась нешуточная операция. Сторона Дарьи регулярно сливала компромат, который уничтожал репутацию спартаковца и доказывал, что Глушаков, как и многие футболисты, умом и манерами не блещет. Были выложены аудиосообщения угроз Дениса, пожеланий смерти, обещания подключить ФСБ, чеченцев и даже Лаврова с Дворковичем – всё для победы в суде над «шаболдой», как её называл теперь уже бывший муж. Но для этого нужно было всё же идти не в футболисты, а в президенты. Был бы тогда и развод тихим.

Мелодрама складывалась такая – зажравшийся футболист со связями и деньгами издевается над наивной беззащитной девушкой. Суд Дарья выиграла, получает алименты и может и дальше жить как «жена футболиста», да ещё без прицепа в лице самого футболиста.

Но вот случается интересный поворот. По информации издания StarHit в начале мая Дарья и её новый избранник Геннадий Удунян отправились вместе отдыхать в Дубай. Дама свободная чего тут такого? Ан нет, Удунян мало того, что сам женат и воспитывает двоих сыновей, так он как раз тот самый адвокат, защищавший интересы Дениса Пака в суде. И потому прекрасно разбирается в предсказуемости глупизны отечественных футболистов, которые ни на поле, ни в жизни особого креатива не показывают.

А если представить, что PR-кампания против Глушакова прошла не без участия Удуняна (ну не Дарья же всё это придумала с дипломом стоматолога), то в сценарии получается очень неожиданный поворот. Теперь уже Денис жертва хитроумного адвоката, который вскружил даме голову, а попутно нашептал, что нужно делать, чтобы быть сильной независимой женщиной. Сыграл на женских чувствах – мужское достоинство Глушаков за линией офсайда, похоже, всё-таки не держал, а остальное было делом техники и выдержки.

Шутка ли, но Кокорин, Мамаев и Глушаков – одни из самых высокооплачиваемых футболистов в России – стали жертвой своей жизненной парадигмы «Сила в деньгах». Каждый думал, что его бабло даёт право быть хамлом. В итоге один выступил в роли Буратино (мы сейчас не про футбол), который так похоже и не понял, что его развели. А другие узнали, что иногда власть и принцип оказывается сильнее денег. Да и жажда общества в справедливости сыграла не последнюю роль.

В конце концов, карма – вещь метафизическая. Может быть, и на Пака с Гайсиным стул приземлился не просто так, а за золотую для бюджета поделку - лимузин в рамках президентского проекта «Кортеж».

Глушаков, кстати, полного краха как личность и футболист («Спартак», по слухам, старается избавиться от говорливого и не дающего результата игрока) мог бы легко избежать. Вместо того чтобы выдвигать встречные иски (Денис, наверное, первый миллионер, который хотел получать алименты от жены) мог бы дать молча Дарье деньги, вести себя корректно и выйти максимально достойно из ситуации. Потому что, если женщина чего-то хочет, то лучше ей это дать, иначе она возьмёт сама.