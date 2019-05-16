С разводами решили бороться на уровне школьников

В Госдуме предложили ввести в школьную программу курс, посвященный этике и психологии семейной жизни, чтобы в дальнейшем сократить количество разводов в стране.

Женщина стала «женой» умершего из-за его квартиры

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что такие меры помогут изменить ситуацию с разводами, количество которых в России сильно увеличилось за последние годы. По её словам, нужно начинать прививать детям социальную ответственность ещё со школьной скамьи, передаёт Версия.

Также Плетнева добавила, что молодым семьям необходимы качественные условия жизни, чтобы семейные ссоры не возникали по причине бытовых проблем.