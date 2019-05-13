В Екатеринбурге люди пытаются защитить сквер от церкви. Отряды полиции стягиваются к протестующим

В Екатеринбурге продолжается стихийный митинг. Горожане пытаются защитить один из скверов от православной церкви. Люди протестуют против строительства храма в любимом месте отдыха.

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Несмотря на то, что против возведения церкви в парке выступило большое количество горожан, и многочисленные пикеты и митинги за отмену строительства, местные власти менять своё решение так и не стали. Сегодня все подходы к скверу перекрыли заборами. На место согнали сотрудников полиции. Однако участники митинга повалили забор, чтобы открыть доступ к скверу.

Защитники сквера ведут себя спокойно, они просто садятся на тротуары К месту стягиваются полицейские машины, силовики продолжают защищать будущий храм от прихожан, и к полицейским уже присоединились местные спортсмены-активисты, которые ходят среди протестующих с иконами в руках.

Когда полиция и верующие спортсмены отгородились от митингующих забором, люди стали скандировать: «Позор». Тогда начались задержания.