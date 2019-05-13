Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, занимающийся вопросами отечественного авиастроения с 90-х годов, говоря о произошедшем возгорании самолета Sukhoi Superjet 100, сертифицированного не только российскими, но и европейскими авиационными властями, в Шереметьево 5 мая 2019 года, считает, что адекватный анализ ситуации позволит извлечь необходимые уроки на будущее.

«Государству необходимо сделать серьезный акцент на авиастроение, потому что нынешнего финансирования явно недостаточно. Важно расширить импортозамещение – ускорить выпуск самолетов МС-21 из отечественных комплектующих, т.к. все срывы сроков происходят из-за западных санкций. Американцы также наложили санкции на экспорт Sukhoi Superjet 100 в Иран»,- отметил Сергей Гаврилов. По мнению депутата, «западная кампания по дискредитации нашей авиационной техники в целом осуществляется с целью не допустить её на глобальный рынок и исключить как конкурента».

Депутат отметил важность создания системы послепродажного обслуживания. «Если во время рейса у Boeing что-либо ломается, то запасная часть на самолет устанавливается уже через полчаса после посадки. Для Sukhoi Superjet 100 необходимо организовать такие же условия по миру. Учитывая, что самолет летает постоянно, иначе окупить невозможно. Важно более серьезное финансирование изготовления комплектующих в России, за счет этого произойдет удешевление всего самолета, - сказал Сергей Гаврилов. – Необходимо обратить внимание на безопасность в аэропортах и готовность реагирования в кризисных ситуациях, потому что московский авиационный узел находится в очень сложном положении – небо перегружено. Опасения вызывает положение российских авиакомпаний – по ним серьезно ударил 30% рост цен на авиационный керосин, сокращение доходов, высокие цены на обслуживание в аэропортах. Авиаперевозчики уходят в убыток, многие компании, включая Аэрофлот, показывают резкое падение прибыли, а цены на билеты упираются в потолок спроса. Следовательно, покрыть расходы на авиакеросин ценами на билеты нельзя».

Депутат считает, что государство должно взять на себя также подготовку пилотов, а не перекладывать эту задачу на авиакомпании.

«Авиационные учебные заведения находятся в слабом материальном положении. Нет материальной базы, нет налета часов. Будущих пилотов не на чем учить: на Boeing и Superjet - очень дорого, а обучения на тренажёрах явно недостаточно. А они должны летать на современных самолетах в процессе подготовки. Как следствие, наблюдаем дефицит опытных пилотов. Квалифицированных летчиков больше привлекает работа за рубежом из-за высоких зарплат, поэтому российским авиакомпаниям невыгодно учить пилотов», - отметил Сергей Гаврилов.

Наравне с западной кампанией против российского авиапрома осуществляются попытки дискредитировать российскую космонавтику - считает депутат.

«Мы видим попытку выбить нашу страну из числа лидеров авиации, что приведет к снижению рейтинга перед зарубежными заказчиками, отказу в проведении совместных исследований. Ещё один важный момент – учитывая, что Россия заинтересована в постоянном обновлении авиапарка, за российский рынок идет борьба. Иностранным производителям выгодно, чтобы мы не производили самолеты, а брали в лизинг иностранные суда, это подразумевает и дальнейшее их обслуживание иностранными компаниями и комплектующими. И естественно цель, в том числе, информационной атаки западных производителей на среднемагистральный Superjet, который имеет европейские сертификаты, в том, чтобы мы прекратили его производить, а также вторая цель – не пускать такой среднемагистральный самолет до 100 мест на зарубежные рынки, так как именно такие самолеты имеют самый высокий спрос на авиационном рынке.

Важный шаг для решения проблемы - увеличение финансирования технической модернизации наших промышленных авиационных центров и формирование спроса также на азиатском рынке. Нельзя забывать, что авиация и космонавтика – столпы, на которых держится Россия в XXI веке. Мы должны быть не просто конкурентами, а лидерами в данных отраслях», - заключил Сергей Гаврилов.