Петербургские тайны: Медный всадник

Это город дождей, белых ночей и трех революций. Он бросает вызов всем, всему и всегда: северной природе, человеческим возможностям, образу жизни. Коренные жители утверждают, что он «себе на уме». Много раз Санкт-Петербургу предрекали полное затопление. Но он непотопляем. А как же иначе? Ведь живучесть северной столице связана с большим количеством небесных защитников, необычных мест и святых.









Медный всадник

По мнению старожил, одним из самых загадочных мест города считается памятник первому императору России Петру Великому на Сенатской площади, созданный французским скульптором Этьеном Фальконе в 1782 году.

Многочисленные легенды по-разному объясняют композицию и выбор места установки памятника в центре Сенатской площади. Вот одна из легенд.









«Когда была война со шведами, Петр ездил на коне. Раз шведы поймали нашего генерала и стали с него живого кожу драть. Донесли об этом царю, а он горячий был, сейчас же поскакал на коне, а и забыл, что кожу-то с генерала дерут на другой стороне реки, нужно Неву перескочить. Вот чтобы ловчее скок сделать, он и направил коня на этот камень, который теперь под конем, и с камня думал махнуть через Неву. И махнул бы, да Бог его спас. Как только хотел конь с камня махнуть, вдруг появилась на камне большая змея, как будто ждала, обвилась в одну секунду кругом задних ног, сжала ноги как клещами, коня ужалила – и конь ни с места, так и остался на дыбах. Конь этот от укушения и сдох в тот же день. Петр Великий приказал сделать из коня чучело, а после, когда отливали памятник, то весь размер и взяли из чучела».









Другая легенда связана с Божьим провидением: Петр Великий два раза на коне Неву перескочил со словами: «Все Божье и мое!» А в третий раз Петр то ли оговорился, то ли захотел поставить себя выше Бога. Он и произнес: «Все мое и Божье!». Да так и окаменел с поднятой рукой.









Но есть еще одна легенда, которая имеет чуть ли не официальное происхождение: как-то вечером Павел Первый в сопровождении князя Куракина и двух слуг шел по улицам Петербурга. Вдруг впереди показался незнакомец, завернутый в широкий плащ. Казалось, он поджидал Павла и его спутников, и когда те приблизились, пошел рядом. Павел вздрогнул и обратился к Куракину: «С нами кто-то рядом идет». Однако тот никого не видел и пытался в этом убедить цесаревича. Вдруг призрак заговорил: «Павел! Бедный Павел! Бедный князь! Я тот, кто принимает в тебе участие». И пошел впереди путников, как бы ведя их. Затем незнакомец привел их на площадь у Сената и указал место будущему памятнику. «Павел, прощай, ты снова увидишь меня здесь». Прощаясь, он приподнял шляпу, и Павел с ужасом увидел лицо Петра. Говорят, что Павел рассказал об этой мистической встрече своей матери императрице Екатерине Великой, и та приняла решение о месте установки памятника.









Легенд, конечно, много, но ясно одно: Медный всадник – защита и величие города. И правы петербуржцы: пока стоит памятник основателю города, так и городу жить! И недаром молодожены идут к памятнику Петра Великого, чтобы отдать дань защитнику города на Неве и загадать желание о крепкой и счастливой жизни. Я загадала! Попробуйте и вы!

Продолжение о тайнах Петербурга следует….