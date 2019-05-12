"У Сергея были сложные отношения с дочерьми от первого брака", - рассказала вдова Доренко

Дочери журналиста Сергея Доренко Екатерина и Ксения написали заявление в полицию. Церемония прощания с главредом радиостанции "Говорит Москва" перенесена и пока неизвестно, когда будет.

Вдова Доренко Юлия рассказала, что у Сергея были сложные отношения с дочерьми от первого брака. По словам Юлии Доренко, "со старшей дочерью Екатериной Доренко Сергей не общался несколько лет", а "с Ксенией созванивался пару раз в год".

Они не присутствовали на похоронах отца Сергея, их дедушки. "Знать о состоянии здоровья моего мужа они не могли. Сергей часто говорил в разговоре с друзьями об отношениях с Катей и Ксенией: «Они меня не уважают. Относятся ко мне как к собственности. Мне такая любовь не нужна»", - говорится в сообщении Юлии Доренко, опубликованном на сайте радиостанции.

Юлия Доренко также рассказала о воле мужа, как его похоронить.