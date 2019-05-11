Источник: похороны Сергея Доренко было решено отложить

В субботу вечером источник в мэрии Москвы сообщил, что похороны журналиста Сергея Доренко было решено отложить. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" скончался в столице в четверг, 9 мая.

Согласно данным источника, в воскресенье на Троекуровском кладбище пройдет только прощание с Сергеем Доренко, а похороны состоятся позже. Как сообщает сегодня ТАСС, вопрос о захоронении будет решаться после того, как родственники журналиста заберут прах.

Напомним, Сергей Доренко скончался вечером 9 мая в центре Москвы от разрыва аорты. Он потерял сознание во время езды на мотоцикле.