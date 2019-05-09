На Новорижском шоссе в Подмосковье произошло ДТП, столкнулись несколько автомобилей
9 мая 2019, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье в четверг, 9 мая, вечером серьезное ДТП произошло на Новорижском шоссе в районе деревни Степановское. На Новой Риге столкнулись несколько автомобилей.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что там разбиты около 10 машин, один из автомобилей восстановлению не подлежит. В автоаварии есть пострадавшие. Водители проезжающих автомобилей останавливаются около места аварии и оказывают помощь пострадавшим.
Подробности ДТП выясняются.