На Новорижском шоссе в Подмосковье произошло ДТП, столкнулись несколько автомобилей

В Подмосковье в четверг, 9 мая, вечером серьезное ДТП произошло на Новорижском шоссе в районе деревни Степановское. На Новой Риге столкнулись несколько автомобилей.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что там разбиты около 10 машин, один из автомобилей восстановлению не подлежит. В автоаварии есть пострадавшие. Водители проезжающих автомобилей останавливаются около места аварии и оказывают помощь пострадавшим.

Подробности ДТП выясняются.