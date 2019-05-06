В Сети появился список погибших пассажиров сгоревшего лайнера в Шереметьево, имена выживших публикует авиакомпания

Опубликован список погибших пасажиров, летевших рейсом Москва - Мурманск. В нем 40 имен и фамилий. Среди жертв трагедии оказался гражданин США, который летел транзитным рейсом из Лос-Анджелеса.

41 человек погиб при смертельной посадке "Суперджета" в Шреметьево

1. Брукс Джереми Хинтон

2. Вельмякин Виталий

3. Вицнаровский Александр

4. Власов Роман

5. Власова Марина

6. Воробьев Максим

7. Ганжиев Алексей

8. Гончаров В.

9. Гултайчук Алексей

10. Данилкина Рита

11. Долгопятов Анатолий

12. Зенин Михаил

13. Ивахненко Денис

14. Искендеров Навруз

15. Киселев Петр

16. Крайнова Наталья

17. Криштоп Алексей

18. Кудряш Александр

19. Курбонбегзода Мирзабек

20. Мартынова Алена

21. Плотникова Надежда

22. Назаров Максим

23. Новиков Евгений

24. Новикова София

25. Парусов Михаил

26. Пилипчук Альбина

27. Плотников Сергей

28. Ратникова Еелена

29. Савельев Роман

30. Сиваконь Лариса

31. Смирнов Алексей

32. Сороколит Александр

33. Соценко Евгений

34. Тупичкин Антон

35. Федорова Алиса

36. Хмуров Михаил

37. Хомченко Валентин

38. Цупикова Дарья

39. Чупрунова Екатерина

40. Чупрунов Андрей

В этом списке 40 человек, как пишет "5 канал", еще одна жертва - член экипажа. Все семьи погибших получат выплаты в размере одного миллиона рублей. В Мурманской области объявлен трехдневный траур.

Ранее "Аэрофлот" размстил списки выживших. В нем 33 человека, включая 5 госпитализированных.