В Cеть попали списки членов правительства, губернаторов и депутатов, которые якобы имеют второе гражданство

В Cеть попали списки членов правительства, губернаторов и депутатов, которые имеют гражданство или ВНЖ другого государства. Это те люди, которые решают судьбу России и принимают законы, по которым нам жить. Они получают огромные зарплаты и пенсии из бюджета, говорят о патриотизме с многочисленных трибун, но якобы имеют недвижимость за границей и паспорта другого государства.

Члены правительства:

Вице-премьер Дмитрий Козак имеет ВНЖ Швейцарии Вице-премьер

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии

Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании

Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции

Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра

Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии

Губернаторы:

Андрей Воробьёв губернатор Московской области имеет ВНЖ Испании и Израиля

Александр Усс губернатор Красноярского края имеет ВНЖ Германии

Станислав Воскресенский губернатор Ивановской области имеет гринкарту США

Борис Дубровский экс-губернатор Челябинской области имеет ВНЖ Швейцарии

Максим Ликсутов вице-мэр Москвы, глава Департамента транспорта имеет гражданство Кипра

Члены Совета Федерации:

Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании

Борис Невзоров имеет гражданство Кипра Андрей

Клишас имеет ПМЖ Швейцарии

Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании

Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии

Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании

Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции

Депутаты Государственной Думы:

Александр Жуков - ВНЖ Великобритании

Андрей Голушко - ВНЖ Франции

Григорий Аникеев - гражданство Испании

Александр Прокопьев - ПМЖ Кипра

Айрат Хайруллин - ПМЖ Испании

Леонид Симановский - гражданство Израиля и ПМЖ Кипра

Ризван Курбанов - ПМЖ Турции

Михаил Щапов - ВНЖ Испании

Александр Кравец - ПМЖ Черногории

Григорий Балыхин - ПМЖ Черногории

Елена Бондаренко - ВНЖ Италии

Игорь Лебедев - грин-карта США

Вячеслав Никонов - гражданство США

Александр Ремезков - грин-карта США

Николай Борцов - гражданство Великобритании

Отари Аршба - гражданство Грузии

И как пишет Tektgram-канал "Кремлевский безбашенник", это далеко не полный список тех, кто на всякий случай подстраховался, получив грин-карту, вид на жительство или паспорт другого государства. Надеемся, что этим списком заинтересуются правоохранительные органы, а чиновникам и депутатам не составит труда доказать, что они настоящие патриоты и верные сыны и дочери своего отечества.