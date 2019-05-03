СКР просит прокуратуру передать в своё производство уголовное дело о крупном ДТП под Калугой

В Калужской области следователи Следственного комитета ходатайствуют о передаче в своё производство уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого один ребенок погиб и несколько детей пострадали.

Появились подробности ДТП в Калужской области, 12-летняя девочка госпитализирована в реанимацию

ДТП с участием четырех автомобилей произошло 2 мая на трассе М3 "Украина" в Боровском районе. По версии следствия, четверг около 12 часов 20 минут автомобиль "Тойота Ленд Крузер" под управлением 67-летнего водителя двигался из Москвы в сторону Калуги, столкнулся с автомобилями "Дэу" и "Шевроле", которые двигались в попутном направлении. От удара "Шевроле" оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем "Тойота Королла".

По уточненным данным, в автомобиле "Тойота Королла" находились шестеро человек - две женщины и четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет.

Женщины - водитель и пассажирка машины "Тойота Королла" - и все дети пострадали и были госпитализированы. В результате ДТП в больнице от полученных травм умер пятилетний мальчик. Травмирован и водитель "Шевроле".

Следователи намерены принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств ДТП, сбора доказательственной базы по делу и обеспечения процессуальных прав потерпевших.

В МВД по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".