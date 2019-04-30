"Истерику закатили, балаболы", глава Мираторга призвал не думать о хамоне и пармезане, а есть, что дадут

Президент «Мираторга» Виктор Линник, чье состояние оценивается в 850 миллионов долларов высказался в поддержку запрета для частных лиц ввоза из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.

Линник считает, что эту досадную ошибку нужно обязательно исправить, чтобы ни у кого даже не возникла мысль привезти из заграничной поездки хамон или кусок пармезана. И именно Минсельхоз и Россельхознадзор должны выступить с подобной инициативой. «Хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию», — поделился с Forbes своими жизненными установками глава «Мираторга».

Напомним, представители российского бизнеса направила вице-премьеру Алексею Гордееву письмо с просьбой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе, мотивируя свои предложения заботой о поддержке отечественного производителя.

«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы», — возмутился Линник.

Нет, мы не балаболы, господин Линник, у газеты "Аргументы недели" есть встречное предложение, мы забудем о пармезане и хамоне и будем покупать исключительно российские полуфабрикаты и тирольские колбаски, а вы в свою очередь перестанете тратить деньги на заморских курортах, откажетесь от недвижимости за границей и дорогих яхт, вернете детей на родину а деньги в экономику страны, за процветание которой вы так сильно радеете.