Топливный союз: Стремительного роста цен на бензин не предвидится

Как заявил глава Минэнерго Александр Новак, в этом году цены на бензин вырастут не более чем на 4,3 процента.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша полностью солидарен с прогнозами министра энергетики, пишет НСН.

«Задача правительства, задача регуляторов выполнить данное президенту обещание о недопущении роста цен выше уровня инфляции. В этом смысле, естественно, регуляторы именно это задание и выполняют. На самом деле, есть на сегодняшний день предпосылки для того, чтобы действительно рост цен был не выше уровня инфляции», — рассказал он.