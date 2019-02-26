Нравится ли нам русский мат?

Ведущему итоговой программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Д. Киселеву, по его собственному признанию, нравится. В программе 9 декабря 2018 года он в течение 7-8 минут в рубрике «Культурная страничка» (?) распространялся на эту тему. Ситуация выглядит ещё более ужасно, если учесть, что Д.Киселёв – не просто рядовой журналист, он генеральный директор Российского международного агентства «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК. И звучало это на федеральном канале для многомиллионной и разновозрастной аудитории! Хочется спросить: какова цель этого эпатажа, для кого он предназначен?

Киселев начал с упоминания дискуссии между продюсером И. Пригожиным и известным матерщинником Шнуровым. Пригожин высказал мысль, что за употребление мата в публичных местах нужно штрафовать до 10 млн. рублей. Я полностью согласна с Пригожиным (и думаю, не только я), а известный журналист Д. Киселев имеет другое мнение.

И вот некоторые его аргументы: «мат волшебен»; «в нем есть колоссальная энергия, загадка и своего рода поэтика»; «он культурная роскошь, достойная сбережения, как неприкосновенный запас»; «мат - неотъемлемая часть русского языка»; «мат как средство экспрессии, как специя допустим, но в микроскопической дозе»; «не хотелось бы, чтобы мат исчез из русского языка»; «русский мат обогащает и другие языки». Ну просто гимн русскому мату на «Культурной страничке»! Киселев сожалеет, что не уберегли свой мат европейские языки: английский, немецкий, французский, итальянский, «в них нет той тайной, резервной энергии, которую всё ещё хранит русский мат». Можно предположить, что сам Киселев употребляет мат в разговоре с коллегами, в семье, когда ему хочется говорить поэкспрессивнее, повыразительнее. Может быть, он не знает других средств выразительности, имеющихся в нашем языке, о которых писали русские классики: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок, всё зернисто, крупно, как сам жемчуг…» (Н.В. Гоголь), «великим, могучим, правдивым и свободным» называл русский язык И.С Тургенев. Ведущий упоминает и о том, что матерные слова употребляли такие поэты, как С.Есенин, В.Маяковский и даже «наше всё» А.С. Пушкин. Но они делали это не в публичном пространстве, не демонстрировали сей лексикон перед публикой, как это делает Шнуров в своих выступлениях и оправдывает Киселёв в данной программе. По мнению Д. Киселёва, именно в использовании мата состоит творческая оригинальность Шнура.

Матерщинник Шнуров является лидером группы «Ленинград»; еще сравнительно недавно так назывался город-герой – символ высокой культуры, чести и достоинства. И как культура, честь и достоинство сочетаются с той низкопробной лексикой, которая звучит в репертуаре этой группы?

Миллионы учителей, миллионы родителей учат своих и чужих детей не употреблять бранных слов, учат высокой речевой культуре, а известный журналист признается в любви к мату, да ещё и призывает использовать эту лексику как средство выразительности.

Я посмотрела отзывы на эти «откровения» Киселёва в Интернете. Люди возмущены, они хотят слышать не только с телеэкрана, но и во всех сферах нашей жизни чистую, хорошую русскую речь и не хотят мата нигде и никогда.

У Киселёва, несомненно, может быть своё мнение на данную проблему, которая касается каждого из нас, но пусть он высказывает это мнение в другом месте, а не на государственном канале, не для многомиллионной аудитории.

И вот ситуация, которая имела место буквально на следующий день после программы Киселева: дети 10-12 лет, играя во дворе, вовсю употребляли нецензурную лексику. Проходящая мимо пожилая женщина сделала им замечание, на что один из мальчиков громко заявил: «А по телевизору сказали, что матом говорить можно». Вряд ли он сам смотрел программу, но, видимо, какое-то обсуждение было в семье, и то, что ребёнок услышал, он и воспроизвёл в компании друзей, да ещё и им сообщил, что теперь можно.

Многих людей буквально коробит, когда на федеральных каналах в различных шоу с оттенком желтизны присутствующие в студии, что называется, не стесняются в выражениях, их «особую» лексику телевизионщикам приходится "запикивать". Сидящие у домашних телевизоров люди понимают, что таким образом берегут их уши (и уже за это благодарны!), но те, кто в студии, надо думать, всю эту «экспрессию» слышат, однако ни ведущие, ни присутствующие никак не реагируют, то есть для них употребление мата в публичном пространстве, на федеральных каналах, с некоторых пор стало нормой. Д. Киселев говорит, что в современной литературе, в поэзии авторы широко используют мат. Насчет «широко» можно сомневаться, но, к сожалению, это есть, и не телевидение ли проложило к сему дорогу?

Об актуальности проблемы говорят и следующие факты.

15 декабря на заседании Совета по культуре президент России В.В. Путин затронул тему использования нецензурной лексики в СМИ и современной культуре. Отвечая на вопрос композитора Игоря Матвиенко, президент сказал: «Ваше предложение «всем разрешить» слишком революционное. К этой лексике нужно относиться очень осторожно. У нас и части тела есть разные, но мы же их не выставляем напоказ».

В конце декабря на НТВ в программе «Звёзды сошлись» также обсуждалась данная тема. Мнения высказывались разные. Известный актер А. Журавлёв процитировал строки из Словаря В.И. Даля, издания авторитетнейшего: «Матерный – похабный, непристойно мерзкий. Матерник - похабник, непристойный ругатель. Матерщина – похабство, мерзкая брань».

И вот совершенно вопиющий факт: в «Российской газете» за 21 декабря 2018 г. появилась статья «Отличникам привили мат», в которой речь идет о том, что в Костроме на городском этапе Всероссийской олимпиады политературе старшеклассникам предложили проанализировать рассказ современного автора – лауреата российской Букеровской премии 2005 года Дениса Гуцко «Лю». В рассказе «представлен быт неблагополучной семьи, в которой взрослые воспитывают детей грубостью и побоями, а между собой общаются на языке, изобилующем матерными ругательствами».

Возникает естественный вопрос: как такое произведение могло стать лауреатом Букеровской премии? У нас что, нет более достойных произведений, написанных на хорошем русском языке? В России огромное количество писателей, признанных великими во всём мире, и русская литература содержит множество прекрасных произведений, достойных того, чтобы использовать фрагменты из них в качестве олимпиадных заданий.

Предложенный школьникам отрывок насыщен грубыми и нецензурными словами. Это вызвало возмущение детей и родителей, которые обратились в «РГ» с вопросом о том, как именно рассказ с нецензурной лексикой оказался на ученических партах.

У нас в Белгородской области лет 10 тому назад было принято решение о запрещении нецензурных слов в общественных местах и на улицах города, за это штрафовали. Просветительская работа проводилась в школах и вузах, звучали слоганы типа «Мат – не наш формат» и др.

Мне кажется, на улицах города теперь реже можно услышать бранные слова, ведь если об этом говорить на всех площадках, на всех уровнях, в печатных СМИ, на радио и телевидении, если с матом бороться, то результат рано или поздно будет. И работу эту надо продолжать.

Хочется закончить прекрасными словами поэта Вл. Луговского: «Относитесь к родному языку бережно и любовно. Думайте о нём, любите его, и вам откроется мир безграничных радостей, ибо безграничны сокровища русского языка».



