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Все траты на контроле

26 февраля 2019, 18:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Все траты на контроле

В Законодательном Собрании по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось совещание по рассмотрению актов Контрольно-счетной палаты (КСП) с участием постоянных комитетов краевого парламента.

Его провел председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко.

В совещании приняли участие депутаты ЗСК, отраслевые министры Сергей Максименко, Александр Руппель, Евгений Филиппов, Сергей Гаркуша, аудиторы Контрольно-счетной палаты, а также представители краевых департаментов и руководители организаций, в которых прошли проверки.

Парламентарии рассмотрели результаты контрольных мероприятий, проводимых КСП в департаменте строительства края. Аудиторы нашли нарушения при расходовании средств, выделенных на строительство семи школ. Администрациями Новороссийска, Сочи, Славянского, Староминского и Туапсинского районов допущены нарушения законодательства в сфере закупок, а также факты неэффективного использования бюджетных средств и принятия к оплате завышенных объемов строительно-монтажных работ.

По итогам обсуждения руководству краевого департамента строительства предложено обеспечить устранение нарушений и организовать оперативный мониторинг соблюдения графиков строительства. Администрации Сочи, где, по оценке проверяющих, были выявлены серьезные нарушения, депутаты рекомендовали незамедлительно принять меры по исполнению предписания Контрольно-счетной палаты в части возврата в краевую казну необоснованно полученных бюджетных средств.

Многочисленные факты нарушений в сфере закупок, в части ведения бухучета были вскрыты в кубанском детском центре медицинской реабилитации. В материалах указано, что учреждение здравоохранения в 2016 году не достигло количественного показателя госзадания, в связи с чем 2,3 млн рублей субсидий подлежат возврату в краевой бюджет.

Детальному анализу подверглись и результаты проверок в министерстве труда и социального развития и территориальных управлениях соцзащиты. В частности, отмечено, что ведомство не в полной мере реализовало полномочия по планированию расходов краевого бюджета на детский отдых. Управлениями допущены случаи выдачи с нарушением условий предоставления бесплатных путевок общей стоимостью 46 млн рублей, а также факты неэффективного использования 7,5 млн рублей на предоставление социальной выплаты.

Соглашаясь с выводами аудиторов, глава краевого ведомства Сергей Гаркуша заявил, что все замечания устраняются, ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

По всем рассмотренным пунктам повестки были приняты решения - краевым министерствам и департаментам в кратчайшие сроки рекомендовано устранить выявленные нарушения. Профильные комитеты ЗСК взяли исполнение решений заседания на контроль.

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ХС

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