Растрата в бывшей дочке РЖД грозит фигурантам 9-летним сроком

Как и зачем бывшие руководители нерудной компании пытаются давить на суд при помощи громких заявлений? Что должен сын генерального прокурора России беглому менеджеру РЖД Сергею Вильшенко?

Чертановский суд Москвы начал прения по делу о растрате 139,9 млн рублей в НК «Бердяуш». На скамье подсудимых три человека: бывшие руководители компании Дмитрий Супрун и Екатерина Краснихина, а также экономист Елена Дорожевич. Государственный обвинитель требует приговорить их к четырём, восьми и девяти годам лишения свободы соответственно. Впрочем, главный фигурант этого дела – бывший сотрудник РЖД Сергей Вильшенко – в зале суда ни разу не появился. По данным следствия, он скрывается за границей, получив по поддельным документам греческое гражданство.

НК «Бердяуш» (сегодня компания называется «ПНК-Урал») – крупный поставщик щебня для российских железных дорог. В 2014 году её приобрёл Артём Чайка. Компания, процессы в которой мало изменились с советских времён, требовала развития. Новый собственник привлёк для этого многомиллиардные кредиты под личное поручительство. Сергей Вильшенко, в свою очередь, обязался сформировать управленческую команду. Спустя два года работы «Бердяуша» без вмешательства и контроля со стороны Артёма Чайки стало ясно, что вопреки огромным денежным вливаниям, предприятие находится на грани банкротства. Команда менеджеров под управлением Сергея Вильшенко выводила деньги в подставные фирмы (по сути, похищая их). Управленцы формировали в НК «Бердяуш» фиктивные долги перед контрагентами и существенно снизили выручку компании, лишив её функции перевозки щебня. Результатом всего этого стали исполнительные листы на сумму более 500 млн рублей, предъявленные НК в момент выплаты кредита в более чем 4 млрд рублей. Компания, как мы уже сказали, находилась в предбанкротном состоянии, все обязательства по выплате кредита переходили на поручителя. Только после этого новый собственник сменил управленческую команду. Артём Чайка, обеспечил выплаты по всем задолженностям и провёл внутренний аудит, в ходе которого и были обнаружены фиктивные контракты на страхование и экспедирование грузов. Именно эти факты стали причиной уголовного дела против Сергея Вильшенко, Екатерины Краснихиной, Дмитрия Супруна, Елены Дорожевич и Владимира Гаца.

Дело о растрате в «Бердяуше» выглядит обычной уголовкой, рано или поздно российские правоохранительные органы добьются экстрадиции Вильшенко на родину. Тем более, что это не единственное дело, в котором он засветился вместе со своей «командой». Вероятно, именно по этой причине кто-то настойчиво пытается придать политическую окраску процессу в Чертановском суде. Руководителю «схемы» так будет проще получить статус беженца в Великобритании, а его помощники, по всей видимости, рассчитывают привлечь на свою сторону общественное мнение, чтобы надавить на суд.

Екатерина Краснихина, которая во время следствия родила ребёнка, направила обращение к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. В нём Краснихина назвала судебный процесс по делу «Бердяуша» ангажированным. Она связывает обвинение в растрате с попыткой нынешнего владельца нерудной компании Артёма Чайки избежать выполнения обязательств сделки по покупке этого актива у Сергея Вильшенко. По словам Краснихиной, Чайка якобы до сих пор не выплатил ему рыночную стоимость компании в 80 млн. долларов, которую, как сообщил РБК, «стороны зафиксировали в меморандуме».

Если бы всё обстояло именно так, то Вильшенко через своих представителей мог бы в судебном порядке потребовать исполнения условий меморандума. Никаких признаков того, что за прошедшие пять лет подобный иск был подан со стороны Сергея Вильшенко, нам обнаружить не удалось. Ничего удивительного в этом нет, ведь ему нечего оспаривать. Неужели люди, которых бывший менеджер РЖД, по сути, использовал как расходный материал, думают, что суд не разберётся в структуре сделки по продаже нерудной компании?

Мы ещё вернёмся к этому вопросу, а пока ответим на другой: почему Краснихина и Ко уверены, что смогут манипулировать судом и общественным мнением? Всё просто! В другом деле им это почти удалось.

Челябинская сеть

Сергей Вильшенко, Екатерина Краснихина и Елена Дорожевич засветились в скандале с многомиллиардными хищениями на дорожных работах в Челябинской области. Действовали они по тому же принципу, что и в НК «Бердяуш», только масштабы были в десятки раз больше. Вильшенко и Краснихина входят в число бенефициаров 257 компаний, в числе которых крупные подрядчики регионального министерства строительства и инфраструктуры – «Южуралавтобан», «Каслидорремстрой», «Пластовское ДРСУ» и другие. Именно они якобы заплатили 3,4 млрд рублей откатов бывшему губернатору Михаилу Юревичу и депутату Госдумы Вадиму Белоусову.

В феврале 2019 года были обнародованы неизвестные подробности этого дела. Их сообщила в открытом письме тёща Белоусова, 76-летняя Маргарита Бутакова, которую обвиняют в посредничестве при передаче взяток. По словам Бутаковой (ссылка на открытое письмо), дело против неё, Юревича, Белоусова и ещё одного «посредника» Чуркина построено исключительно на показаниях А.В. Башаева (справочно – родственник Сергея Вильшенко) и К.Ю. Овчинникова. Оба руководили дорожно-строительными предприятиями, участвовавшими в распиле бюджетных денег в 2010-2014 годах. При этом Башаев являлся генеральным директором ООО «ТехноПарк», конечный бенефициар которого всё тот же Сергей Вильшенко. Бутакова заявляет, что в реальности группа Вильшенко не платила взяток Юревичу и Белоусову, а выводила эти деньги за границу через сеть подставных компаний либо обналичивала их на территории РФ.

Если Бутакову, Белоусова, Юревича и Чуркина признают виновными, провести повторное следствие и суд по этому делу будет невозможно, а значит реальные бенефициары «Дорожной революции» смогут избежать наказания. «Группе Вильшенко» удалось сформировать общественное мнение, что ни он, ни Краснихина ни в чём не виноваты – якобы создателями «челябинской схемы» были Михаил Юревич и Вадим Белоусов. Теперь похожую тактику они пытаются применить в ходе следствия в деле НК «Бердяуш».

Сложная сделка

Вернёмся к сделке о покупке нерудной компании Артёмом Чайкой. Из открытых источников нетрудно узнать, что сделка по приобретению была полностью оплачена, оформлена в соответствии с законодательством РФ. Причём, ни Вильшенко, ни Краснихина в числе продавцов НК «Бердяуш» не фигурировали.

Вскоре после смены собственника, в том же 2014 году, «Бердяуш» выиграла конкурс на покупку 75% минус две акции «Первой нерудной компании» (ПНК). Речь идёт о бывшей «дочке» РЖД, которая оперирует 18 щебеночными заводами. Желающих приобрести этот актив, чья деятельность полностью зависела от железнодорожной монополии, к слову, было немного. Артём Чайка оформил для этой цели кредит в Сбербанке на 4,6 млрд рублей. Поскольку после этой сделки бизнес «Бердяуша» увеличился в разы, между Артёмом Чайкой и Сергеем Вильшенко было достигнуто соглашение о премировании команды управленцев при достижении определенных показателей. Речь идёт о передаче 20% долей в компании, которая должна была состояться после того, как НК полностью погасит задолженность перед Сбербанком (не раньше 2024 года), а также рассчитается по всем прочим обязательствам и достигнет устойчивого роста оборотов и прибыли. Но, как мы помним, результатом работы Вильшенко и его команды стало предбанкротное состояние компании.

В соглашении между Артёмом Чайкой и Сергеем Вильшенко есть ещё один важный пункт: в обмен на 20% в капитале «ПНК-Урал» последний должен был передать Чайке 80% долей в своих компаниях, чтобы укрепить совместный бизнес и увеличить масштабы деятельности. Однако это обязательство со стороны Вильшенко также не было выполнено.

Кроме того, после продажи акций ПНК частному инвестору выяснилось, что из компании выведена значительная часть вагонного парка. Все перевозки щебня с предприятий «Первой нерудной компании» для нужд РЖД стали проходить через конкурс, который удивительным образом выигрывали организации аффилированные с Сергеем Вильшенко. Из-за потери транспортной составляющей рентабельность ПНК оказалась под вопросом. Сергей Вильшенко, не без участия которого, возникла эта ситуация, «умыл руки». Его теневые бухгалтеры и номинальные директора оказались на скамье подсудимых, некоторые из них – на нарах в СИЗО. И вот теперь они пытаются выставить себя чуть ли не политическими заключёнными.