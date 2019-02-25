Ждёт ли велосипедистов штраф за езду без шлема

Глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников рассказал, что думает об идеи введения штрафов для велосипедистов, у которых отсутствует шлем. Мужчина отметил, что шлем – это не всегда залог бесопасности.

Черников уточнил, что на данный момент такой штраф правилами дорожного движения не предусмотрен, и лично он пока не видит необходимости вводить подобное наказание. Глава ГИБДД уверен, что нужно стремиться к тому, чтобы люди добровольно соглашались надевать шлем, а не из-за угрозы штрафа, сообщает РИА Новости.

«В Европе люди осознанно надевают шлем. Это правильно. А административное понуждение на данном этапе, на наш взгляд, будет излишним. Мы научились пристегивать ремень безопасности не под угрозой наказания сотрудником ГИБДД, а потому что это является залогом безопасности. Аналогично должно произойти и со шлемом», - сказал он.