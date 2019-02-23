В Ижевске прошел флешмоб, посвященный 23 февраля

В Ижевске порядка 80 автомобилистов и сотрудников ГАИ приняли участие во флешмобе, приуроченном ко Дню защитника Отечества. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Удмуртии.

В рамках флешмоба участники выстроили из своих машин изображение автомата "Калашникова", сообщает РИА Новости. Отмечается, что автомобилисты сделали это также в честь 100-летия изобретателя Михаила Калашникова.

Флешмоб получил название "Оставь свой след в истории города". Организаторы отмечают, что акция была согласована. Мероприятие прошло накануне на парковке возле ТЦ "Новый дом" (по улице Орджоникидзе, дом 2).







