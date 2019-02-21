Зрители Первого канала требуют отстранить Елену Малышеву от эфиров

В соцсетях растет негодование после того, как в эфире передачи Елены Малышевой "Жить здорово!" на Первом канале телезрителям показали поющую и танцующую женщину, одетую в костюм матки.

Представители партии "Коммунисты России" требуют отстранить телеведущую Елену Малышеву от ведения программы. С соответствующим обращением компартия обратилась к руководству Первого канала, о чем сообщила ее пресс-служба.

По мнению коммунистов, у Малышевой напрочь отсутствует вкус и чувство меры: "Такие вещи никому не нужны, это за гранью добра и зла, это не пропаганда здоровья, а пропаганда пошлости", - отметил Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.

"Не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист. Но тогда останется вопрос, как же ты появился на свет", - сказала Малышева в ответ на претензии.



