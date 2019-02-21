В Госдуме рассмотрят возможность наследования пенсий

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, согласно которому в стране могут ввести так называемую страховую пенсию. Она позволит наследникам получать выплаты и после смерти пенсионера, сообщает КП.

Проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец предполагает, что реализовать подобную инициативу будет весьма сложно. Он считает, что наследование пенсий, которое широко практикуется во всём мире, у нас в стране может столкнуться с проблемами в виду того, что в России принцип начисления пенсии работает не за счёт накопительной ей составляющей, а за счёт выплат работающих граждан.

«Соответственно, механизм наследования пенсий приведет просто к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд со стороны работодателей, так как придется платить не только живым пенсионерам, но и их наследникам», - говорит Зубец.