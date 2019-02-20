Экс-министр обороны Сердюков не справился с управлением ТСЖ собственного дома

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков продолжает оставаться фигурантом различных скандальных дел и конфликтов, один из которых разгорелся с его соседями по элитному жилищному комплексу.



Не так давно Сердюкова переизбрали главой ТСЖ элитного дома в Молочном переулке. Этот дом прославился тем, что именно в нём находилась под домашним арестом сотрудница экс-министра Евгения Васильева. Протокол собрания владельцев вип-квартир был выложен в открытый доступ, но не все соседи оказались согласны с решением "кворума". Недовольство высказал один из соседей Сердюкова - известный пластический хирург Александр Тепляшин.



Согласно протоколу, собрание собственников элитного жилья состоялось 31 января. В нем принимали участие три жильца: Сердюков, его сестра Галина Пузикова и Евгения Васильевна. Бывший глава Минобороны получил одобрение присутствующих членов ТСЖ, которые вошли в правление товарищества собственников жилья.



По словам Тепляшина, с тех пор, как экс-министр получил полномочия в ТСЖ, то обслуживание дома стало отвратительным, хотя в то же время выросли коммунальные платежи. Тепляшин отметил, что Сердюков не идет с ним на контакт, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.



Это привело к тому, что решение конфликта было переадресовано в суд. Благодаря давлению судебной инстанции правление ТСЖ вынужденно сделало шаг навстречу Тепляшину, но все это оказалось лишь показной игрой на публику, потому что ни Сердюков, ни другие члены правления не желают учитывать мнение Тепляшина и всячески избегают встречи. Тепляшин заявил, что о переизбрании Сердюкова узнал из СМИ, что вызвало у него возмущение.



По мнению Тепляшина, Сердюков и его родственники делают все только в своих интересах, не учитывая мнение соседей.



