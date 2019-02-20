Тепловоз, электровоз,«Сапсан» - все модели в гости к нам

Волгоградцев приглашают на выставку моделей железнодорожной техники 23 и 24 февраля.



На Приволжской детской железной дороге 23 и 24 февраля 2019 года состоится выставка моделей железнодорожной техники. Организаторами мероприятия являются сотрудники Приволжской магистрали при поддержке клуба железнодорожного моделирования г. Волгограда.

На выставке будут представлены модели тепловозов и электровозов, электропоезда «Сапсан», пассажирских вагонов различной модификации, копии «городских электричек», а также образцы специализированной техники. Центром экспозиции станет действующий макет железнодорожной станции. В его создании принимали участие моделисты из Москвы, Волгограда и Ростова-на-Дону.

Выставка будет открыта 23 и 24 февраля 2019 года с 10.00 до 16.00 на Приволжской детской железной дороге по адресу ул. Калинина,14 (пойма р. Царица). Вход свободный.