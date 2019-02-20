Путин требует устранить несправедливости при установлении доплат к пенсиям

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал устранить несправедливости при установлении доплат к пенсиям. Об этом политик сообщил в среду в рамках послания Федеральному Собранию.

Владимир Путин отметил, что, в частности, многим российским пенсионерам не проиндексировали пенсию, поскольку их доход в некоторой мере превышает прожиточный минимум, установленный в стране. Граждане, узнав об этом, почувствовали себя обманутыми.

Глава государства призвал учесть все нюансы и пересчитать индексацию социальных доплат к пенсиям задним числом – с начала текущего года.