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Семинар для руководителей муниципальных парламентов

19 февраля 2019, 19:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Семинар для руководителей муниципальных парламентов

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко дал старт обучающему семинару по актуальным вопросам местного самоуправления для руководителей представительных органов муниципальных образований. Учеба организована Законодательным Собранием и проводится на базе Краснодарского регионального института агробизнеса.

Занятия для 44-х глав муниципальных парламентов проводят председатели комитетов, депутаты Законодательного Собрания, отраслевые министры и руководители краевых департаментов. В приветственном слове Юрий Бурлачко подчеркнул, что проведение таких семинаров стало традицией, начало которой положено еще в 2001 году. За это время их организовано более 210. Во время занятий свою квалификацию повысили около 11 тысяч слушателей. Предметом рассмотрения всегда были самые проблемные и актуальные вопросы муниципального управления. - Сегодняшняя тема не исключение. В эти три дня вам предстоит обсудить содержание майского указа Президента России, механизмы и инструменты реализации Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, участие муниципальных образований в государственных программах Краснодарского края и ряд других актуальных вопросов, - сказал Юрий Бурлачко. В свою очередь вице-губернатор Алексей Копайгородский акцентировал внимание на том, что и глава государства, и председатель Правительства требуют от субъектов усиления темпов развития. И это движение можно обеспечить только в связке двух ветвей власти. В районах именно глава муниципалитета и председатель Совета в тесном взаимодействии могут обеспечить наилучший результат. Председатель комитета ЗСК по местному самоуправлению и социально-экономическому развитию территорий Сергей Жиленко уточнил, что слушателям предстоит изучить положения национальных и федеральных программ, региональных проектов. Программа семинара рассчитана на три дня и включает более десяти мероприятий, в числе которых практические занятия и лекции.

 

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