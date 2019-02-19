Удастся ли частным фондам отстоять свои законные права в суде?

Одна из самых больших проблем в России – государство с трудом может обеспечить достойную старость пенсионерам.

Пожалуй, ещё далёк тот день, когда наши старики смогут, как и европейцы, путешествовать по миру исключительно за счёт своей пенсии. Решать проблему достойных выплат можно, в том числе, с помощью негосударственных пенсионных фондов. Однако в нашей стране не исключены случаи, когда НПФ вынуждены защищать свои права и права своих клиентов через суд, потому что иначе отстоять пенсионные накопления не получается. Пример - конфликт между Объединенной вагонной компанией (ОВК) и представителями российских пенсионных фондов и международных инвесторов.

Казалось бы, где вагоны, а где пенсии? Какая тут связь? Объясняем: пенсионные фонды инвестируют доверенные им средства в биржевые активы и получают инвестиционный доход. И в 2015-2017 годах группа НПФ приобрела на бирже акции ОВК. Тогда, по мнению экспертов, эти ценные бумаги сулили неплохую прибыль. Однако ожидаемого дохода они не принесли. А уже в марте 2018 года произошло одно из ключевых событий, после которого и разгорелся конфликт – состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОВК. Вопрос, обсуждаемый на собрании – одобрить или нет ряд крупных сделок. Это были договоры поручительства в пользу дочерних компаний ОВК. Акционеры приняли решение одобрить сделки.

По закону те держатели акций, которые не участвовали в собрании или же высказались против решения, имеют право требовать у компании (в нашем случае – у ОВК) выкупить принадлежащие им ценные бумаги.

В числе тех, кто не голосовал за проведение сделок по поручительству, был как раз управляющие компании НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» (им принадлежит 10,42% акций, что ставит их в топ-3 акционеров ОВК), а также крупный шведский инвестиционный фонд Handelsbanken Funds, входящий в одну из крупнейших скандинавских банковских групп Handelsbanken с 0,06% акций. Они решили потребовать выкупа своих акций.

Однако совет директоров и руководство ОВК в лице её генерального директора Романа Савушкина (сейчас он уже смещен с должности) решили не осуществлять выкуп. Для этого Р.Савушкин обратился в суд и подал иск на собственную же компанию, с тем, чтобы признать решение акционеров по договорам поручительства недействительными. Дальше был весьма забавный процесс, когда ОВК в суде признаёт разумными и соглашается с требованиями собственного генерального директора. Но в Арбитражном суде Москвы в исковых требованиях Савушкину отказали. Фактически это означает, что суд считает собрание акционеров состоявшимися, а заключённые сделки крупными, поэтому НПФ и шведский инвестор по-прежнему имели полное право требовать выкупа акций.

Но на этом история не закончилась. Роман Савушкин обратился в 9 Арбитражный апелляционный суд с жалобой на вынесенное ранее решение. И тут на заседании апелляционной комиссии это решение отменяется. Оказывается, что по логике этих представителей Фемиды сделки, которые составляют около 120% стоимости активов ОВК – не являются крупными. Невероятно, но факт!

Вся эта история показала одно – в России создан прецедент, когда по одной весьма странной жалобе генерального директора к собственной компании миноритарии лишаются возможности осуществить свои законные права. Получается, что когда это выгодно, можно сделки признавать крупными (как это сделала ОВК ещё на общем собрании), а когда не выгодно идти в суд и жаловаться, что они на самом деле некрупные?

Претензий и логичных подозрений к действиям Савушкина вагон и маленькая тележка. Как комментирует ситуацию Юрий Пустовит, управляющий партнер АБ Юг: «Здесь налицо конфликт интересов, так как акционер оспаривает решение общего собрания в своих личных целях, между тем как директор общества обязан действовать только в интересах общества. Юристов для себя и для общества, то есть для истца и ответчика с противоположными интересами, он нанимает сам. И те и другие должны действовать по его указаниям, что ставит под вопрос этичность их профессионального поведения».

Эта история между ОВК и акционерами создает почву для лишения миноритариев любых российских публичных обществ их законных прав. Ведь по аналогичному сценарию могут поступить и с акционерами других компаний.

Так, именно из-за решения 9 Арбитражного апелляционного суда в исковом требовании управляющих компаний НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» ,с требованием обязать ОВК выкупить свои акции, было отказано. Впрочем, управляющие компании защищают свои права до конца – они подали жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации с просьбой проверить действия судей 9 Арбитражного апелляционного суда Елены Ким, Елены Башлаковой-Николаевой и Бориса Стешана на предмет соответствия требованиям законодательства и Кодекса судейской этики. Также эти компании подали апелляционную жалобу на решения суда первой инстанции.

Что будет дальше – станет известно сегодня. На 19 февраля назначен разбор кассационной жалобы фондов по иску Р.Савушкина к ОВК.

Суд может встать на сторону управляющих компаний пенсионных фондов «Сафмар» и тогда у них, будем надеяться, выкупят акции. Компании смогут подать ещё один иск по возмещению процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с многомесячной просрочкой выкупа акций. Это сотни миллионов рублей, которые, возможно, придётся платить менеджменту ОВК.

Второй вариант менее радужный. Кассация оставляет жалобу без удовлетворения, и тогда мы получаем сразу ворох проблем. Во-первых, клиенты «Сафмар», а это порядка 4 млн человек, получат меньше инвестиционного дохода, так как цена акций за время корпоративного конфликта снизилась. Во-вторых, страдает сам институт НПФ. Зачем заключать договор с негосударственными компаниями, которым потом будет отказано в осуществлении законных прав? Такие сомнения, которые может спровоцировать это судебное разбирательство, никак не добавят доверия частным пенсионным фондам. И напоследок: эта ситуация станет очередным показательным примером, почему многие зарубежные инвесторы не хотят идти на российский рынок. Всё просто – они здесь не чувствуют защиты. В любой удобный момент ситуация непостижимым образом переигрывается так, что они оказываются без денег. Ну и какое желание будет после этого инвестировать в российскую экономику?

Сергей ГРИНЁВ