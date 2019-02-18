К кому приведёт следователей дело против депутата Госдумы Вадима Белоусова?

Вместе с бывшим челябинским губернатором Михаилом Юревичем его обвиняют в получении взяток от дорожно-строительных предприятий. Озвучена невероятная сумма взяток – 3,4 млрд рублей. Юревич уехал за границу, а Белоусов под следствием. Однако схема по распилу бюджетных миллиардов на Урале лишь увеличилась в объёмах! Другой фигурант дела – 76-летняя тёща Белоусова рассказала, как их пытаются сделать крайними в этой истории, чтобы прикрыть реальных участников «Дорожной революции». Мы предполагаем, что речь идёт о людях, которые до сих пор работают в прочной связке с руководством Челябинской области.

В начале февраля зампред СКР Игорь Краснов заявил в интервью «Коммерсанту», что «намерен довести до логического завершения» дело против депутата Госдумы Вадима Белоусова, который был лишён неприкосновенности в конце прошлого года. Вряд ли речь идёт о банальной передаче дела в суд. Игорь Краснов – профессионал высочайшего класса, имеющий доступ к информации, которая пока не стала публичной. Можно с уверенностью предположить, что в «челябинском деле» имеются новые эпизоды, которые связаны не с Юревичем, Белоусовым и приближёнными к ним лицами, а с крупной группой высокопоставленных коррупционеров и реальных бенефициаров «Дорожной революции». И если Краснов сказал, что доведёт дело до конца, значит, так оно и будет! Оснований для этого у СКР достаточно.

В открытых источниках полно свидетельств, что «челябинская схема» сохранилась после бегства предыдущего губернатора. Это позволяет предположить, что кто-то пытается «повесить» на Юревича и Белоусова многомиллиардные хищения, чтобы пустить следствие по ложному следу. Повторим: в системе распределения дорожных контрактов мало что изменилось после смены главы региона. Факты в подтверждение этому мы приведём далее в статье. Но сначала следует изучить сведения, которые изложила тёща Вадима Белоусова, 76-летняя пенсионерка Маргарита Бутакова, в открытом обращении на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина и генерального прокурора Юрия Чайки. Бутакову обвиняют в том, что она якобы стала посредником в передаче взяток Юревичу и Белоусову. Дело против пожилой женщины сейчас активно пытаются довести до суда и добиться обвинительного приговора.

Версия Бутаковой

В своём открытом письме Маргарита Бутакова сообщила следующее. В 2014 году стало ясно, что участникам «челябинской схемы» – Сергею Вильшенко и его помощнице Екатерине Краснихиной, а также А. Башаеву и К. Овчинникову – грозят уголовные дела. Тогда, по словам Бутаковой, они вместе со своими адвокатами придумали историю о взятках Юревичу и Белоусову. Проще говоря, винтики «Дорожной революции» настаивают, что не украли те самые миллиарды, а передали их губернатору и депутату, которые якобы и были создателями преступной сети. Важный момент: эта «схема» тянет на уголовную статью о мошенничестве в особо крупном размере. Но, чтобы вменить кому-либо такую статью, нужны серьёзные доказательства. А дело о получении взятки можно построить на одних только показаниях «взяткодателей».

«Прежде всего это было сделано для того, чтобы приговор в отношении меня стал неоспоримым доказательством преюдициального характера вины Юревича М.В. и Белоусова В.В. в преступлении которого ни они, ни я не совершали», – пишет Маргарита Бутакова. То есть, приговоры в отношении них позволят руководителям и бенефициарам компаний из «челябинской схемы» избежать ответственности, чтобы продолжить «осваивать» миллиарды из бюджета. Всё «повесят» на бывшего губернатора, депутата и 76-летнюю женщину. Провести новое следствие и суд по этому делу после приговора будет невозможно.

Объяснить события, о которых рассказывает Маргарита Бутакова в своём обращении к Володину и Чайке, можно только тем, что ниточки от Вильшенко, Краснихиной, Башаева и Овчинникова тянутся очень высоко. Сложно поверить, что все эти люди являются настолько сильными фигурами, чтобы укрупнять схемы воровства бюджетных денег и вводить в заблуждение правоохранительные органы. Повторим наш вопрос: кто может за ними стоять?

Тайная жена губернатора?

Как мы помним, одним из ключевых участников «челябинской схемы» являлось ЗАО «Южуралавтобан». В ходе судебных заседаний были предъявлены документы, согласно которым фигуранты дела – бенефициары «Южуралавтобана» и связанных с ним компаний Сергей Вильшенко и Екатерина Краснихина – завещали свои доли в нескольких коммерческих фирмах женщине по имени Татьяна Солончак. Становится понятным, откуда у неё крупные счета в европейских банках и элитные дома в Швейцарии и Великобритании. Но неужели именно эта женщина является создателем коррупционного механизма, лишившего бюджет региона десятков миллиардов рублей или она тоже лишь «номинальный владелец» активов?

Любопытно, в ходе тех же судебных заседаний было обнародовано свидетельство о рождении дочери Татьяны Солончак, согласно которому отец ребёнка – человек, чьи фамилия, имя, отчество, а также дата и год рождения полностью совпадают с данными действующего губернатора Бориса Дубровского.

Но вернёмся к завещаниям на имя Солончак. Коммерческие компании, о которых говорится в этих документах, – ООО «ТехноПарк», АО «Южуралмост» и АО «Амарант». Последняя из них входила в число бенефициарных владельцев ЗАО «Южуралавтобан», ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «Пластовское ДРСУ». Генеральным директором АО «Амарант» по сей день числится Геннадий Вильшенко – отец упомянутого нами фигуранта громких уголовных дел по экономическим статьям. В свою очередь, 100% акций АО «Амарант» принадлежит компании ЗАО «ФОРБ», которая имеет двух собственников-физлиц – это Геворкян Ваган Георгиевич и Мизякин Александр Ариевич. Реальным бенефициаром ЗАО «ФОРБ», по всей видимости, является всё тот же Вильшенко-младший.

Согласно завещательным распоряжениям, которые Сергей Вильшенко и Екатерина Краснихина оформили в пользу Татьяны Солончак, последней были уступлены права на десятки миллионов американских долларов, полученных в качестве дивидендов от участия в дорожно-строительных компаниях в Челябинской области. Эта сумма была зачислена на подконтрольные Солончак счета в банке «Открытие». Кроме того, под видом дивидендов от указанных выше фирм она получила более 70 млн рублей, размещённых на счете в банке «СМП».

Вдобавок ко всему этому, Татьяна Солончак имеет в собственности шесть объектов недвижимости, включая жилые дома в швейцарском Лугано и британском Лондоне, в приобретении которых ей, к слову, помогла всё та же Екатерина Краснихина. Если Солончак действительно является матерью ребёнка Бориса Дубровского (читай – гражданской женой действующего главы региона), то он, как государственный чиновник, должен был отразить её имущество и доходы в своей декларации. А если этого не произошло, то получается, что он использует Татьяну Солончак и свою малолетнюю дочь для укрывательства активов.

Пилили раньше, пилят и сейчас

ЗАО «Южуралавтобан», ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «Пластовское ДРСУ» входили в группу компаний «Автобан» (ГК «Автобан») и, как мы уже сообщили, в 2011-2014 годах они получали крупные контракты на строительство, ремонт и обслуживание дорог в Челябинской области. Для этого Сергей Вильшенко, Екатерина Краснихина, вероятно, взаимодействовали с чиновниками областного министерства дорожного хозяйства и транспорта. Результатами такого взаимодействия было «укрупнение» лотов и создание преимущественных условий для ГК «Автобан» на государственных аукционах. При этом дорожные работы, предусмотренные госконтрактами, похоже, либо не проводились совсем, либо осуществлялись в меньших объёмах и с использованием более дешёвых материалов.

В ходе одного из судебных процессов была обнародована переписка Екатерины Краснихиной с министром дорожного строительства Челябинской области Дмитрием Микуликом, из которой может следовать, что именно помощницы Вильшенко разрабатывали конкурсную и проектную документацию для аукционов, в которых затем участвовали подконтрольные им фирмы. По данным Федеральной налоговой службы, в 2014-2017 годах структуры Сергея Вильшенко заключили с правительством региона более 330 государственных контрактов на общую сумму более 40 млрд. рублей. Более 200 млн долларов были выведены за границу– средства осели в банках Кипра, Греции, Швейцарии и Германии. Кроме того, налоговики считают, что более 1 млрд рублей было обналичено этой группой через фирмы-однодневки на территории России.

А нас пытаются убедить, что эти деньги получил бывший губернатор Михаил Юревич в виде взяток и откатов. Как тогда объяснить, новые скандалы вокруг дорожного строительства в Челябинской области?

В августе прошлого года печально знаменитое ЗАО «Южуралавтобан» было признано банкротом. Вместо него крупнейшим дорожным подрядчиком региона стал упомянутый нами «Южуралмост». В январе 2019 года компания, которая упоминается в завещаниях Вильшенко и Краснихиной на имя Татьяны Солончак, получила в Челябинской области контракт на 15,3 млрд рублей. Причём достался он ней интересным способом. Вопреки многолетней практике тендер на содержание и ремонт дорог в регионе до 2021 года выиграла некая фирма «Ойкумена», зарегистрированная в Москве. Дальше выяснилась, что она никогда не занималась строительством дорог, и потому многомиллиардный контракт всё равно достался компании «Южуралмост». Сейчас в этой истории разбирается Федеральная антимонопольная служба. В августе прошлого года ФАС уже возбуждала дело о сговоре в отношении руководства «Южуралмоста» и губернатора Бориса Дубровского.

Неужели после этого кто-то поверит, что конечным бенефициаром всей этой системы перекачивания бюджетных денег в частный карман являлся именно Юревич? Подставные компании монополизировали дорожно-строительную сферу в огромном регионе и продолжили действовать после смены губернатора. При этом мы видим, что ключевым звеном в этих схемах (через Краснихину и Вильшенко) предположительно выступает Татьяна Солончак, которая, в свою очередь может иметь общего ребёнка с действующим главой Челябинской области Борисом Дубровским.

Челябинский спрут

Но как стала возможной ситуация, когда один из главных индустриальных центров России превратился в чью-то феодальную вотчину? Или, если говорить проще, как целый российский регион оказался под управлением организованной преступной группировки? Куда смотрели контролирующие органы?

Похоже, что антимонопольщики пытались противостоять действиям этой группы и раньше. ФАС вынесла более двадцати решений о признании недействительными аукционов на проведение дорожных работ, в которых победили предприятия группы «Автобан». Сотрудники Челябинского управления службы направляли предписания о невозможности заключения контрактов, но министерство дорожного хозяйства региона, по-видимому, либо оспаривало эти документы, либо попросту их игнорировало. Когда сотрудники антимонопольного ведомства проявили принципиальность, они мгновенно оказались под мощным прессингом.

Руководители УФАС по Челябинской области столкнулись с беспрецедентным давлением, в котором, как ни странно, участвовали местные силовики. В частности, 8 августа 2018 года в помещениях УФАС на протяжении девяти часов (!) чекисты проводили «оперативно-розыскные мероприятия». Похоже, ставки в этой игре настолько высоки, что защитить своих сотрудников не под силу даже руководителю федеральной службы Игорю Артемьеву, поэтому он был вынужден обратиться за помощью в Генеральную прокуратуру.

Под сильным давлением оказались и сотрудники налоговой службы, которые выявили хищения в группе компаний «Автобан» на общую сумму 3,4 млрд. Взыскать или привлечь к ответственности должностных лиц в этих компаниях налоговикам не дали.

Упомянутые нами документы, которые обнародованы в рамках судебных заседаний, явно провоцируют больше вопросов, чем ответов. Разобраться во всём этом предстоит следователям. А пока, как нам известно, Татьяна Солончак вместе с дочерью выехала на постоянное место жительства в Швейцарию. Перед этим участники схемы вывели из России десятки миллионов долларов – хватило, чтобы устроиться на новом месте и отдать ребёнка в престижную американскую школу Tasis. При обысках у Екатерины Краснихиной следователи нашли электронную переписку, из которой следовало, что она лично помогала Дубровскому и Солончак в поиске недвижимости в Швейцарии и Великобритании. Кстати, на Туманном Альбионе поселился и Сергей Вильшенко вместе со своей семьей.















































