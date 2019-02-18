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К кому приведёт следователей дело против депутата Госдумы Вадима Белоусова?

18 февраля 2019, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]

К кому приведёт следователей дело против депутата Госдумы Вадима Белоусова?
фото: globallookpress.com

Вместе с бывшим челябинским губернатором Михаилом Юревичем его обвиняют в получении взяток от дорожно-строительных предприятий. Озвучена невероятная сумма взяток – 3,4 млрд рублей. Юревич уехал за границу, а Белоусов под следствием. Однако схема по распилу бюджетных миллиардов на Урале лишь увеличилась в объёмах! Другой фигурант дела – 76-летняя тёща Белоусова рассказала, как их пытаются сделать крайними в этой истории, чтобы прикрыть реальных участников «Дорожной революции». Мы предполагаем, что речь идёт о людях, которые до сих пор работают в прочной связке с руководством Челябинской области.

В начале февраля зампред СКР Игорь Краснов заявил в интервью «Коммерсанту», что «намерен довести до логического завершения» дело против депутата Госдумы Вадима Белоусова, который был лишён неприкосновенности в конце прошлого года. Вряд ли речь идёт о банальной передаче дела в суд. Игорь Краснов – профессионал высочайшего класса, имеющий доступ к информации, которая пока не стала публичной. Можно с уверенностью предположить, что в «челябинском деле» имеются новые эпизоды, которые связаны не с Юревичем, Белоусовым и приближёнными к ним лицами, а с крупной группой высокопоставленных коррупционеров и реальных бенефициаров «Дорожной революции». И если Краснов сказал, что доведёт дело до конца, значит, так оно и будет! Оснований для этого у СКР достаточно.

В открытых источниках полно свидетельств, что «челябинская схема» сохранилась после бегства предыдущего губернатора. Это позволяет предположить, что кто-то пытается «повесить» на Юревича и Белоусова многомиллиардные хищения, чтобы пустить следствие по ложному следу. Повторим: в системе распределения дорожных контрактов мало что изменилось после смены главы региона. Факты в подтверждение этому мы приведём далее в статье. Но сначала следует изучить сведения, которые изложила тёща Вадима Белоусова, 76-летняя пенсионерка Маргарита Бутакова, в открытом обращении на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина и генерального прокурора Юрия Чайки. Бутакову обвиняют в том, что она якобы стала посредником в передаче взяток Юревичу и Белоусову. Дело против пожилой женщины сейчас активно пытаются довести до суда и добиться обвинительного приговора.

Версия Бутаковой

В своём открытом письме Маргарита Бутакова сообщила следующее. В 2014 году стало ясно, что участникам «челябинской схемы» – Сергею Вильшенко и его помощнице Екатерине Краснихиной, а также А. Башаеву и К. Овчинникову – грозят уголовные дела. Тогда, по словам Бутаковой, они вместе со своими адвокатами придумали историю о взятках Юревичу и Белоусову. Проще говоря, винтики «Дорожной революции» настаивают, что не украли те самые миллиарды, а передали их губернатору и депутату, которые якобы и были создателями преступной сети. Важный момент: эта «схема» тянет на уголовную статью о мошенничестве в особо крупном размере. Но, чтобы вменить кому-либо такую статью, нужны серьёзные доказательства. А дело о получении взятки можно построить на одних только показаниях «взяткодателей».

«Прежде всего это было сделано для того, чтобы приговор в отношении меня стал неоспоримым доказательством преюдициального характера вины Юревича М.В. и Белоусова В.В. в преступлении которого ни они, ни я не совершали», – пишет Маргарита Бутакова. То есть, приговоры в отношении них позволят руководителям и бенефициарам компаний из «челябинской схемы» избежать ответственности, чтобы продолжить «осваивать» миллиарды из бюджета. Всё «повесят» на бывшего губернатора, депутата и 76-летнюю женщину. Провести новое следствие и суд по этому делу после приговора будет невозможно.

Объяснить события, о которых рассказывает Маргарита Бутакова в своём обращении к Володину и Чайке, можно только тем, что ниточки от Вильшенко, Краснихиной, Башаева и Овчинникова тянутся очень высоко. Сложно поверить, что все эти люди являются настолько сильными фигурами, чтобы укрупнять схемы воровства бюджетных денег и вводить в заблуждение правоохранительные органы. Повторим наш вопрос: кто может за ними стоять?

Тайная жена губернатора?

Как мы помним, одним из ключевых участников «челябинской схемы» являлось ЗАО «Южуралавтобан». В ходе судебных заседаний были предъявлены документы, согласно которым фигуранты дела – бенефициары «Южуралавтобана» и связанных с ним компаний Сергей Вильшенко и Екатерина Краснихина – завещали свои доли в нескольких коммерческих фирмах женщине по имени Татьяна Солончак. Становится понятным, откуда у неё крупные счета в европейских банках и элитные дома в Швейцарии и Великобритании. Но неужели именно эта женщина является создателем коррупционного механизма, лишившего бюджет региона десятков миллиардов рублей или она тоже лишь «номинальный владелец» активов?

Любопытно, в ходе тех же судебных заседаний было обнародовано свидетельство о рождении дочери Татьяны Солончак, согласно которому отец ребёнка – человек, чьи фамилия, имя, отчество, а также дата и год рождения полностью совпадают с данными действующего губернатора Бориса Дубровского.

Но вернёмся к завещаниям на имя Солончак. Коммерческие компании, о которых говорится в этих документах, – ООО «ТехноПарк», АО «Южуралмост» и АО «Амарант». Последняя из них входила в число бенефициарных владельцев ЗАО «Южуралавтобан», ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «Пластовское ДРСУ». Генеральным директором АО «Амарант» по сей день числится Геннадий Вильшенко – отец упомянутого нами фигуранта громких уголовных дел по экономическим статьям. В свою очередь, 100% акций АО «Амарант» принадлежит компании ЗАО «ФОРБ», которая имеет двух собственников-физлиц – это Геворкян Ваган Георгиевич и Мизякин Александр Ариевич. Реальным бенефициаром ЗАО «ФОРБ», по всей видимости, является всё тот же Вильшенко-младший.

Согласно завещательным распоряжениям, которые Сергей Вильшенко и Екатерина Краснихина оформили в пользу Татьяны Солончак, последней были уступлены права на десятки миллионов американских долларов, полученных в качестве дивидендов от участия в дорожно-строительных компаниях в Челябинской области. Эта сумма была зачислена на подконтрольные Солончак счета в банке «Открытие». Кроме того, под видом дивидендов от указанных выше фирм она получила более 70 млн рублей, размещённых на счете в банке «СМП».

Вдобавок ко всему этому, Татьяна Солончак имеет в собственности шесть объектов недвижимости, включая жилые дома в швейцарском Лугано и британском Лондоне, в приобретении которых ей, к слову, помогла всё та же Екатерина Краснихина. Если Солончак действительно является матерью ребёнка Бориса Дубровского (читай – гражданской женой действующего главы региона), то он, как государственный чиновник, должен был отразить её имущество и доходы в своей декларации. А если этого не произошло, то получается, что он использует Татьяну Солончак и свою малолетнюю дочь для укрывательства активов.

Пилили раньше, пилят и сейчас

ЗАО «Южуралавтобан», ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «Пластовское ДРСУ» входили в группу компаний «Автобан» (ГК «Автобан») и, как мы уже сообщили, в 2011-2014 годах они получали крупные контракты на строительство, ремонт и обслуживание дорог в Челябинской области. Для этого Сергей Вильшенко, Екатерина Краснихина, вероятно, взаимодействовали с чиновниками областного министерства дорожного хозяйства и транспорта. Результатами такого взаимодействия было «укрупнение» лотов и создание преимущественных условий для ГК «Автобан» на государственных аукционах. При этом дорожные работы, предусмотренные госконтрактами, похоже, либо не проводились совсем, либо осуществлялись в меньших объёмах и с использованием более дешёвых материалов.

В ходе одного из судебных процессов была обнародована переписка Екатерины Краснихиной с министром дорожного строительства Челябинской области Дмитрием Микуликом, из которой может следовать, что именно помощницы Вильшенко разрабатывали конкурсную и проектную документацию для аукционов, в которых затем участвовали подконтрольные им фирмы. По данным Федеральной налоговой службы, в 2014-2017 годах структуры Сергея Вильшенко заключили с правительством региона более 330 государственных контрактов на общую сумму более 40 млрд. рублей. Более 200 млн долларов были выведены за границу– средства осели в банках Кипра, Греции, Швейцарии и Германии. Кроме того, налоговики считают, что более 1 млрд рублей было обналичено этой группой через фирмы-однодневки на территории России.

А нас пытаются убедить, что эти деньги получил бывший губернатор Михаил Юревич в виде взяток и откатов. Как тогда объяснить, новые скандалы вокруг дорожного строительства в Челябинской области?

В августе прошлого года печально знаменитое ЗАО «Южуралавтобан» было признано банкротом. Вместо него крупнейшим дорожным подрядчиком региона стал упомянутый нами «Южуралмост». В январе 2019 года компания, которая упоминается в завещаниях Вильшенко и Краснихиной на имя Татьяны Солончак, получила в Челябинской области контракт на 15,3 млрд рублей. Причём достался он ней интересным способом. Вопреки многолетней практике тендер на содержание и ремонт дорог в регионе до 2021 года выиграла некая фирма «Ойкумена», зарегистрированная в Москве. Дальше выяснилась, что она никогда не занималась строительством дорог, и потому многомиллиардный контракт всё равно достался компании «Южуралмост». Сейчас в этой истории разбирается Федеральная антимонопольная служба. В августе прошлого года ФАС уже возбуждала дело о сговоре в отношении руководства «Южуралмоста» и губернатора Бориса Дубровского.

Неужели после этого кто-то поверит, что конечным бенефициаром всей этой системы перекачивания бюджетных денег в частный карман являлся именно Юревич? Подставные компании монополизировали дорожно-строительную сферу в огромном регионе и продолжили действовать после смены губернатора. При этом мы видим, что ключевым звеном в этих схемах (через Краснихину и Вильшенко) предположительно выступает Татьяна Солончак, которая, в свою очередь может иметь общего ребёнка с действующим главой Челябинской области Борисом Дубровским.

Челябинский спрут

Но как стала возможной ситуация, когда один из главных индустриальных центров России превратился в чью-то феодальную вотчину? Или, если говорить проще, как целый российский регион оказался под управлением организованной преступной группировки? Куда смотрели контролирующие органы?

Похоже, что антимонопольщики пытались противостоять действиям этой группы и раньше. ФАС вынесла более двадцати решений о признании недействительными аукционов на проведение дорожных работ, в которых победили предприятия группы «Автобан». Сотрудники Челябинского управления службы направляли предписания о невозможности заключения контрактов, но министерство дорожного хозяйства региона, по-видимому, либо оспаривало эти документы, либо попросту их игнорировало. Когда сотрудники антимонопольного ведомства проявили принципиальность, они мгновенно оказались под мощным прессингом.

Руководители УФАС по Челябинской области столкнулись с беспрецедентным давлением, в котором, как ни странно, участвовали местные силовики. В частности, 8 августа 2018 года в помещениях УФАС на протяжении девяти часов (!) чекисты проводили «оперативно-розыскные мероприятия». Похоже, ставки в этой игре настолько высоки, что защитить своих сотрудников не под силу даже руководителю федеральной службы Игорю Артемьеву, поэтому он был вынужден обратиться за помощью в Генеральную прокуратуру.

Под сильным давлением оказались и сотрудники налоговой службы, которые выявили хищения в группе компаний «Автобан» на общую сумму 3,4 млрд. Взыскать или привлечь к ответственности должностных лиц в этих компаниях налоговикам не дали.

Упомянутые нами документы, которые обнародованы в рамках судебных заседаний, явно провоцируют больше вопросов, чем ответов. Разобраться во всём этом предстоит следователям. А пока, как нам известно, Татьяна Солончак вместе с дочерью выехала на постоянное место жительства в Швейцарию. Перед этим участники схемы вывели из России десятки миллионов долларов – хватило, чтобы устроиться на новом месте и отдать ребёнка в престижную американскую школу Tasis. При обысках у Екатерины Краснихиной следователи нашли электронную переписку, из которой следовало, что она лично помогала Дубровскому и Солончак в поиске недвижимости в Швейцарии и Великобритании. Кстати, на Туманном Альбионе поселился и Сергей Вильшенко вместе со своей семьей.

 

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Мезенские пенсионеры скинулись на ремонт местной больницы

Мезенские пенсионеры скинулись на ремонт местной больницы

Город Мезень находится на самом краю Русского Севера. За ним развернулась тундра. На ближайшие 150 км вокруг нет ни одной больницы, поэтому местные жители и персонал лечебного учреждения решили спасать свою собственную.

//Криминал

Чтобы ограбить салон связи, воры разобрали часть стены

Чтобы ограбить салон связи, воры разобрали часть стены

В Подмосковье воры пробрались в салон сотовой связи, предварительно разобрав часть стены. Из магазина злоумышленники вынесли гаджеты общей суммой на пять миллионов рублей.

//Авторы АН

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