В Сети смеются над косноязычием и безграмотностью российских чиновников. Буквально на днях все веселились из-за «шага навстречу НИВЕСТОРАМ», а именно так и написал губернатора Петербурга Александр Беглова в своей речи, а сегодня под прицел попал глава Башкирии, который предложил мандаты НАДЕВАТЬ.

"Если ты надел мандат государственного муниципального служащего, ни при каких обстоятельствах, независимо от того, прав этот человек - не прав, нравственные его качества личные не нравятся, никто, уважаемые коллеги, не имеет право оскорблять граждан наших". – заявил Радий Хабиров.

Нет по смыслу-то все правильно, про уважение к гражданам и прочее, вот только с новой трактовкой слова «мандат» явно не согласны все толковые словари. По утрам надев часы…. Не забудьте про мандат...