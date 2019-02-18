Медведев призвал стимулировать россиян на строительство собственного жилья

Премьер России Дмитрий Медведев поручил развивать в стране ипотечное кредитование на индивидуальное жилищное строительство. Заниматься развитием проекта будут Минфин, Минпромторг, Минстрой, Минэкономразвития, Центробанк и «Дом.РФ».

Идея возникла после недавнего совещания, посвящённого развитию производства промышленной продукцией, требующейся для реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Помимо строительства, инициатива включает в себя также покупку деревянных домов, сообщает РИА Новости. По решению премьер-министра, все указанные ведомства должны будут подготовить свои предложения по решению данного вопроса к концу марта.