В Госдуме предлагают повысить штраф за использование гаджетов за рулем

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в понедельник предложил повысить штраф для водителей, использующих гаджеты во время управления автомобилем.

Политик предлагает увеличить штраф до 5 тысяч рублей за разговор по телефону за рулем. Кроме того, он призывает штрафовать автомобилистов за использование любых гаджетов во время вождения, передает ТАСС.

Лысаков подчеркнул, что водителя ничто не должно отвлекать от дороги. При этом многие умудряются не просто говорить по мобильному, но даже читать и писать sms, а также выходить в социальные сети, публиковать фотографии и отвечать на комментарии. "Это вообще выходит за рамки приличий и безопасности", – уточнил политик.