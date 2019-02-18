В Мурманске водитель маршрутки выбросил умирающего пассажира в сугроб

В Мурманске из маршрутного такси водитель высадил умирающего пассажира. Когда случайно оказавшийся неподалёку врач заметил в снегу мужчину, тот уже не подавал признаков жизни.

Согласно имеющимся сведениям, водитель маршрутки под номером 57 вместе с одним из пассажиров вынес тело мужчины из автомобиля и оставил лежать в снегу. Сообщают, что происшествие произошло остановке «Кинотеатр «Мурманск» в сторону улицы Маклакова, передаёт Мир24. Спустя какое-то время лежащего в сугробе мужчину обнаружил врач, который вызвал скорую помощь и попытался реанимировать человека, но спасти его так и не удалось.

Полицейские сообщают, что погибший умер в машине скорой помощи от остановки сердца. Мужчина был опрятно одет, от него не исходил запах алкоголя.