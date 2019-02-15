Учёные рассказали, чем отличается мозг «жаворонков» и «сов»

Учёные из Великобритании рассказали, что мозг так называемых «сов» и «жаворонков» работает по-разному. Преимущество сторонников ночного образа жизни оказалось не таким явным в вечерние часы, как предполагалось изначально.

Специалисты провели исследование на основе данных 38 добровольцев в возрасте около 25 лет, сообщает Мир24. Участники в разное время сутокпроходили когнитивные тесты, в то время как за работой их мозга наблюдали при помощи МРТ.

Выяснилось, что «жаворонки», как и полагается, работали лучше сов в утреннее время, тогда как преимущество «сов» вечером оказалось не столь явным. Кроме того, учёные отметили, что в некоторых отделах мозга «жаворонков» присутствует большее количество нейронных связей.