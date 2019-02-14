Путин инициировал ужесточение наказания за создание ОПГ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона по ужесточению уголовной ответственности за создание ОПГ и участие в ней, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Глава государства предлагает наказывать участников собрания представителей ОПГ лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за пять лет.

Уголовный кодекс Российской Федерации планируется дополнить статьей 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Лидерам группировок теперь может грозить пожизненное наказание.

Наряду с этим, предлагается и освобождать от уголовной ответственности лидеров преступных группировок, если они добровольно прекратили участие в ОПГ и способствовали пресечению их деятельности.